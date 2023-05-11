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СМИ: Довбик через агента дал сигнал Трабзонспору о возможности переговоров

Премьер-лига
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Якобы конкретных предложений из Европы у игрока пока что нет

СМИ: Довбик через агента дал сигнал Трабзонспору о возможности переговоров

Фото: segodnya.ua

Новина українською

Турецкий "Трабзонспор" готов активизировать переговоры относительно трансфера форварда "Днепра-1" и сборной Украины Артема Довбика.

По информации турецких СМИ, сам игрок через своего агента вышел на турецкий клуб и дал понять, что он готов рассматривать варианты в Турции, так как пока что у него нет серьезных предложений из Европы.

В "Трабзонспоре" рассчитывают, что истекающий в декабре нынешнего года контракт Довбика с "Днепром-1" поспособствует успешным переговорам с последующим подписанием игрока.

Интересно, что еще в конце апреля Артем заявлял, что турецкие клубы не являются для него приоритетом и говорил о готовности рассматривать варианты только из топ-5 европейских чемпионатов.

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В статье: Трабзонспор (Трабзон) Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
Sabah

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