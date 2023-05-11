Палкин и Срна встретились с Виталием Кличко - подарили мэру Киева футболку Шахтера. ФОТО

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин и спортдир "горняков" Дарио Срна встретились мэром Киева и бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Виталием Кличко. Представители донецкого клуба подарили Кличко футболку с фамилией мэра.

Срна поделился эмоциями от этой встречи:

"Сегодня мне было очень приятно встретиться с Виталием Кличко - удивительным спортсменом и невероятным чемпионом. Как мэр Киева, он проделал большую работу, защищая город и помогая Украине бороться с российской армией. Желаю всего наилучшего Виталию Кличко", - сказал Срна.