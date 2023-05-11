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Палкин и Срна встретились с Виталием Кличко - подарили мэру Киева футболку Шахтера. ФОТО
Представители донецкого клуба подарили Кличко футболку с фамилией мэра
фото из соцсетей
Генеральный директор "
Срна поделился эмоциями от этой встречи:
"Сегодня мне было очень приятно встретиться с Виталием Кличко - удивительным спортсменом и невероятным чемпионом. Как мэр Киева, он проделал большую работу, защищая город и помогая Украине бороться с российской армией. Желаю всего наилучшего Виталию Кличко", - сказал Срна.
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