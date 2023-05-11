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Динамо - Черноморец: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ
Где покажут матч 26 тура чемпионата Украины
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
До окончания чемпионата Украины все меньше времени. Соответственно, все меньше шансов у "Динамо" зацепиться за место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Уже сейчас они выглядят только теоретическими, ведь за пять туров до финиша необходимо отыграть восемь очков от "Днепра-1". С борьбой за Лигу Европы тоже не все просто: "Заря" впереди на четыре балла и в последнее время набрала выдающуюся форму. "Черноморец" оторвался на четыре очка от зоны вылета, но есть угроза попасть на стыковые матчи за место в УПЛ. Пока преимущество одесситов над тринадцатой строчкой составляет две ничьи, так что "морякам" необходимо продолжать набирать очки, чтобы избежать неприятностей.
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Матч между "Динамо" и "Черноморцем" состоится в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток арбитра прозвучит в субботу, 13 мая, в 14:00.
В прямом эфире этот поединок покажет канал "2+2". Смотрите его на всех возможных платформах: Т2, кабельное или спутниковое телевидение. В интернете легально трансляцию этой игры вы можете просмотреть на большинстве украинских ОТТ-платформах – MEGOGO, SWEET.TV, Киевстар ТВ и т.д. – а также на Youtube-канале Football Hub. Плеер с трансляцией также будет доступен на сайте UA-Футбол ближе к началу игры.
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