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Агент Довбика: Трабзонспор? Очередная чушь. Турецкий рынок нас не интересует

Премьер-лига
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Алексей Люндовский опровергает информацию турецких СМИ

Агент Довбика: Трабзонспор? Очередная чушь. Турецкий рынок нас не интересует

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Агент форварда "Днепра-1" Артема Довбика Алексей Люндовский опроверг информацию о том, что его подопечный готов вступить в переговоры с турецким "Трабзонспором".

"Очередной слух, я бы сказал точнее – чушь. Я давно уже говорил, что пора покончить с этими спекуляциями по турецким клубам, этот рынок нас не интересует. Доверяйте только официальным источникам", - сказал Люндовский.

Напомним, что в текущем сезоне Довбик сыграл за "Днепр-1" 34 матча во всех турнирах, в которых забил 27 голов и отдал 8 ассистов.

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В статье: Трабзонспор (Трабзон) Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
LEGIONERS.UA

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