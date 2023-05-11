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Агент Довбика: Трабзонспор? Очередная чушь. Турецкий рынок нас не интересует
Алексей Люндовский опровергает информацию турецких СМИ
Фото: СК Днепр-1
Агент форварда "Днепра-1" Артема Довбика Алексей Люндовский опроверг информацию о том, что его подопечный
"Очередной слух, я бы сказал точнее – чушь. Я давно уже говорил, что пора покончить с этими спекуляциями по турецким клубам, этот рынок нас не интересует. Доверяйте только официальным источникам", - сказал Люндовский.
Напомним, что в текущем сезоне Довбик сыграл за "Днепр-1" 34 матча во всех турнирах, в которых забил 27 голов и отдал 8 ассистов.
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