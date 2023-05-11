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Источник: Луческу останется в Динамо до лета 2024 года

Премьер-лига
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Польский журналист пишет, что такова официальная сторон

Источник: Луческу останется в Динамо до лета 2024 года

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Польский журналист Петр Слонка прокомментировал недавнюю информации СМИ, что главный тренер "Ракува" Марек Папшун попал в сферу интересов "Динамо".

По данным Слонки, данная информация не соответствует действительности, а Мирча Луческу останется в "Динамо" до конца мая 2024 года.

"Насколько я знаю, Мирча Луческу остается в Динамо до конца мая 2024 года. Это официальная позиция клуба и самого тренера на данный момент", - написал Слонка в Твиттере.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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