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Источник: Луческу останется в Динамо до лета 2024 года
Польский журналист пишет, что такова официальная сторон
Фото: ФК Динамо Київ
Польский журналист Петр Слонка прокомментировал недавнюю информации СМИ, что главный тренер "Ракува" Марек Папшун попал в сферу интересов "
По данным Слонки, данная информация не соответствует действительности, а Мирча Луческу останется в "Динамо" до конца мая 2024 года.
"Насколько я знаю, Мирча Луческу остается в Динамо до конца мая 2024 года. Это официальная позиция клуба и самого тренера на данный момент", - написал Слонка в Твиттере.
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Источник:Twitter
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