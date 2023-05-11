С элементами рукопашного. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Александрия 1:1

"Днепр-1" держал этот матч в голове как возможность взять три очка и догнать "Шахтер". В контексте не доигранного поединка первого тура меньше говорили об "Александрии", но она показала, что зря. Она была полноценным и самодостаточным претендентом на очки. В конце концов, без них не осталась.

На поле был не только футбол, но и немного потасовки между представителями двух клубов. К счастью, эмоции угомонились, но фотокадры останутся в архиве. Эти фотокадры собирал наш корреспондент Александр Приходько.

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