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С элементами рукопашного. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Александрия 1:1
Игра подарила много эмоций
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
"Днепр-1" держал этот матч в голове как возможность взять три очка и догнать "Шахтер". В контексте не доигранного поединка первого тура меньше говорили об "Александрии", но она показала, что зря. Она была полноценным и самодостаточным претендентом на очки. В конце концов, без них не осталась.
На поле был не только футбол, но и немного потасовки между представителями двух клубов. К счастью, эмоции угомонились, но фотокадры останутся в архиве. Эти фотокадры собирал наш корреспондент Александр Приходько.
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