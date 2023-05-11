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С элементами рукопашного. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Александрия 1:1

Премьер-лига
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Игра подарила много эмоций

С элементами рукопашного. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Александрия 1:1

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" держал этот матч в голове как возможность взять три очка и догнать "Шахтер". В контексте не доигранного поединка первого тура меньше говорили об "Александрии", но она показала, что зря. Она была полноценным и самодостаточным претендентом на очки. В конце концов, без них не осталась.

На поле был не только футбол, но и немного потасовки между представителями двух клубов. К счастью, эмоции угомонились, но фотокадры останутся в архиве. Эти фотокадры собирал наш корреспондент Александр Приходько.

Фотогалерея

С элементами рукопашного. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Александрия 1:1 - фото 1С элементами рукопашного. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Александрия 1:1 - фото 1С элементами рукопашного. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Александрия 1:1 - фото 2С элементами рукопашного. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Александрия 1:1 - фото 3С элементами рукопашного. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Александрия 1:1 - фото 4С элементами рукопашного. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Александрия 1:1 - фото 5С элементами рукопашного. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Александрия 1:1 - фото 6С элементами рукопашного. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Александрия 1:1 - фото 7С элементами рукопашного. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Александрия 1:1 - фото 8С элементами рукопашного. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Александрия 1:1 - фото 9С элементами рукопашного. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Александрия 1:1 - фото 1С элементами рукопашного. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Александрия 1:1 - фото 1С элементами рукопашного. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Александрия 1:1 - фото 2С элементами рукопашного. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Александрия 1:1 - фото 3С элементами рукопашного. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Александрия 1:1 - фото 4С элементами рукопашного. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Александрия 1:1 - фото 5С элементами рукопашного. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Александрия 1:1 - фото 6С элементами рукопашного. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Александрия 1:1 - фото 9С элементами рукопашного. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Александрия 1:1 - фото 8С элементами рукопашного. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Александрия 1:1 - фото 7С элементами рукопашного. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Александрия 1:1 - фото 1С элементами рукопашного. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Александрия 1:1 - фото 1С элементами рукопашного. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Александрия 1:1 - фото 2С элементами рукопашного. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Александрия 1:1 - фото 3С элементами рукопашного. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Александрия 1:1 - фото 4С элементами рукопашного. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Александрия 1:1 - фото 5С элементами рукопашного. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Александрия 1:1 - фото 6С элементами рукопашного. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Александрия 1:1 - фото 7С элементами рукопашного. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Александрия 1:1 - фото 8С элементами рукопашного. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Александрия 1:1 - фото 9С элементами рукопашного. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Александрия 1:1 - фото 1С элементами рукопашного. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Александрия 1:1 - фото 1С элементами рукопашного. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Александрия 1:1 - фото 2С элементами рукопашного. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Александрия 1:1 - фото 3С элементами рукопашного. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Александрия 1:1 - фото 4С элементами рукопашного. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Александрия 1:1 - фото 5С элементами рукопашного. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Александрия 1:1 - фото 6С элементами рукопашного. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Александрия 1:1 - фото 7С элементами рукопашного. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Александрия 1:1 - фото 8С элементами рукопашного. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Александрия 1:1 - фото 9С элементами рукопашного. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Александрия 1:1 - фото 1С элементами рукопашного. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Александрия 1:1 - фото 1С элементами рукопашного. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Александрия 1:1 - фото 2С элементами рукопашного. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Александрия 1:1 - фото 3
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В статье: ФК Александрия фото СК Днепр-1
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