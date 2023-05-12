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Левый пенальти для Довбика, чем раздражает УЕФА, меняем правила футбола вместе с Тьерри Анри.

Премьер-лига
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Канал UA-Футбол на YouTube представляет

Левый пенальти для Довбика, чем раздражает УЕФА, меняем правила футбола вместе с Тьерри Анри.

Максим Гіленко Автор UA-Футбол
Новина українською

На канале UA-Футбол в YouTube произошли изменения. Роберто Моралес мобилизовался в Вооруженные Силы Украины, поэтому временно прекращает записывать свой влог. Но его работу продолжит известный журналист и комментатор Максим Гиленко.

В своем дебютном видео он вспоминает историю Тараса Ковальчука – известного в прошлом футболиста Прикарпатья, который еще в середине 90-х понимал, кто такие россияне. Сейчас Тарас Степанович сражается за Независимость Украины в рядах ВСУ. Много внимания Максим уделяет поединку Днепра-1 с Александрией, который сопровождался скандалом и подчеркнул необходимость изменений в украинском футболе. Конечно, говорим о еврокубках, а еще оценивает идеи Тьерри Анри относительно изменений правил в футболе и вносит свои предложения.

В этом выпуске

  • 00:08 - Макс Гиленко желает Победы Роберто Моралесу
  • 01:17 – История Тараса Ковальчука, который воюет за Украину
  • 03:12 – Днепр-1 – Александрия: почему нельзя доигрывать матч через полгода
  • 05:31 – Пенальти в ворота Александрии не было
  • 08:58 – УЕФА не дружит с логикой
  • 10:54 – Полуфиналы Лиги Европы: Юве безнадежен
  • 13:53 – Слабая Лига Конференция
  • 14:31 – Лига Чемпионов: Холанд в кармане Рюдигера
  • 16:33 – Интер – крутой, не стоит его недооценивать
  • 19:34 – Как изменить правила футбола к лучшему: дабл-пенальти, временные удаления и ограничения для киперов

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В статье: канал UA-Футбол
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