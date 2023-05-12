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Шаран: Перед матчами с Днепром-1 и Шахтером неизвестные предлагали игрокам Миная деньги за нечестную игру

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Громкое заявление главного тренера Миная

Шаран: Перед матчами с Днепром-1 и Шахтером неизвестные предлагали игрокам Миная деньги за нечестную игру

fcminaj.com

Новина українською

Главный тренер "Миная" Владимир Шаран сделал заявление накануне матча 26-го тура против "Днепра-1". По словам 51-летнего специалиста, неизвестные люди предлагают минайцам деньги за слив матча.

"В последнее время о судьях говорят больше, чем о самом футболе. В понедельник нам предстоит тяжелый матч с серьезным соперником. Хочется, чтобы болельщики увидели и насладились именно футболом. Честным с объективным судейством. К сожалению, на матче снова не будет системы ВАР. Это плохо. В СМИ сейчас могут вспомнить, что Алексей Деревинский работал на нашей игре против "Александрии", когда соперник забил гол из офсайда. Но это скорее была ошибка бокового, чем главного арбитра. Потому не стоит на этом заострять внимание.

Я хочу сказать о другом. Второй раз за последние две недели нашим игрокам звонят неизвестные люди и предлагают играть нечестно. Звонки были в преддверии матча против "Шахтера", а теперь перед "Днепром-1". Предлагают футболистам деньги за поражение. Мы понимаем, что это не представители клубов. Судя по всему, это люди, которые зарабатывают на ставках или что-нибудь такое. Мы не знаем, кто они, но такие реалии современного футбола", - сказал Шаран.

Напомним, что матч "Минай" - "Днепр-1" состоится в понедельник, 15 мая, и начнется в 13:00.

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В статье: Владимир Шаран ФК Минай СК Днепр-1
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Источник:
Минай

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Комментарии (3)
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kukarekin (Одесса)
12.05.2023 в 17:25
суркисы
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0
0
Narv (Киев)
12.05.2023 в 17:09
ох жеш ця Зоря
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0
-2
Gayami (Киев)
12.05.2023 в 16:37
Ну конечно же это не представители клубов, это тебе звонили предтавители внеземной цивилизаци (инопланетяне)
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