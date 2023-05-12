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Динамо - Черноморец: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз

Премьер-лига
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Динамо - Черноморец: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз

фото - Денис Руденко

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В субботу, 13 мая, в рамках 26-го тура УПЛ состоится одно из исторических противостояний украинского футбола - киевское "Динамо" дома будет принимать одесский "Черноморец".

Перед этим поединком мы предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за один из этих коллективов.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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