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Динамо - Черноморец: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз
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фото - Денис Руденко
В субботу, 13 мая, в рамках 26-го тура УПЛ состоится одно из исторических противостояний украинского футбола - киевское "Динамо" дома будет принимать одесский "Черноморец".
Перед этим поединком мы предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за один из этих коллективов.
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