Исполнительный директор Александрии: Пеглоу позволил себе распускать руки и толкать Ротаня. Что это вообще такое?

В четверг, одиннадцатого мая, состоялось доигрывание матча первого тура между "Днепром-1" и "Александрией". Итог игры – 1:1. Помимо футбола, игра запомнилась судейским скандалом и конфронтацией, возникшей между скамейками обеих команд. Свою оценку ситуации дал исполнительный директор ФК "Александрия" Дмитрий Китаев.

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- Прокомментируйте момент с пенальти в матче с "Днепром-1".

- Был ли контакт рукой нашего защитника с соперником? Да – был, это даже правильнее называть прикосновением, а не контактом, таких прикосновений за матч – сотни!

- Помог бы ВАР в этом эпизоде разобраться?

- Я не уверен, что с ВАР арбитры правильно интерпретировали бы этот момент. В таком случае рефери увидел бы то же прикосновение, рассматривал его по кадрам, а дальше трактовка ситуации: насколько этот контакт влиял на момент, была бы полностью за ним. К сожалению, в сложившейся ситуации рефери решил, что это оказало влияние, и назначил пенальти. С чем мы крайне не согласны. Повторюсь, таких прикосновений при любом эпизоде – куча, никто за футболку никого не хватал и тем более не тянул. Футбол – это контактный вид спорта, без таких прикосновений никак. Какие факторы его заставили назначить такое противоречивое пенальти – неизвестно, и это нас очень огорчает.

- Относительно удаления Руслана Ротаня. Вы согласны с решением арбитра в этом эпизоде?

- Меня возмутили действия четвертого арбитра Дениса Шурмана, который никак не отреагировал и не подсказал главному арбитру матча, что футболист СК "Днепр-1" Пеглоу позволил себе распускать руки и толкать Руслана Ротаня. Шурман все видел, стоял лицом к эпизоду! Это как минимум такая же красная карточка и передача дела в КДК на предмет долгосрочной дисквалификации. А ему даже желтой карточки не показали, и он спокойно вышел на замену и оказал влияние на игру своей команды.

Мне очень неприятно было наблюдать, как вел себя никому неизвестный легионер, представляющий команду из города Днепр, позволяющий себе такое в адрес главного тренера команды соперника, многолетнего капитана сборной Украины и легенды днепровского футбола. Это что вообще такое, я хочу спросить? Никто на скамье не мог подсказать этому мальчику, как надо себя вести? Очень дико и очень неприятно. Как от действий Пеглоу, так и от работы Шурмана в этом эпизоде.

- По вашему мнению, арбитры испортили этот матч?

- Очень неприятно, что центральной темой по итогам этого матча стали сомнительные действия арбитров матча, а не зрелищная игра двух искусных команд.