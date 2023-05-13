Динамо - Черноморец: смотреть онлайн бесплатно, прямая видеотрансляция

Потерять место в Лиге конференций на следующий сезон "Динамо" может только при теоретических раскладах. Однако еще остаются минимальные шансы побороться за Лигу чемпионов и немного больше - за Лигу Европы. Это должно быть мотивацией для киевского клуба. "Черноморец" сражается за сохранение прописки в элитном украинском дивизионе. Этой весной команда Романа Григорчука стала одной из главных неожиданностей, а нападающий Даниил Алефиренко, забивший уже восемь голов в девяти матчах в составе "моряков" - главный претендент на звание "прорыв года". "Динамо" выиграло под руководством Александра Шовковского все три поединка, а "Черноморец" в 2023-м уже не проиграл "Шахтеру" и едва не отобрал очки у "Днепра-1". Удастся ли одесситам остановить еще и "Динамо"?

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Ориентировочный состав "Динамо": Нещерет – Дубинчак, Сирота, Дячук, Караваев – Андриевский, Сидорчук – Кабаев, Буяльский, Бенито – Ванат.

Ориентировочный состав "Черноморца": Паст - Ермаков, Гучек, Салюк, Путря - Демченко, Политыло - Алефиренко, Кузык, Бадибанга - Штогрин.

Чемпионат Украины. 26-й тур

13 мая. Начало в 14:00

"Динамо" - "Черноморец"

Трансляция - Youtube-канал Football Hub

Текстовая трансляция - UA-Футбол