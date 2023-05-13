Ингулец - Шахтер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Ингулец" уже имеет этой весной одну громкую победу: в начале 2023-го петровцы в Киеве одолели "Динамо" 2:0. По словам игроков команды, к этому поединку они готовились почти всю зиму, сейчас сроки гораздо плотнее: разобрать игру "Шахтера" у Сергея Ковальца было всего пять дней. К тому же эта встреча для номинальных хозяев будет на фоне разгромного поражения "Руху" в предыдущем туре УПЛ. "Шахтер" должен быть наоборот в приподнятом настроении. Посреди текущей недели потерял очки в перенесенном матче первого тура "Днепр-1" и не смог догнать дончан. Поэтому теперь судьба чемпионского титула исключительно в руках "горняков": в случае победы во всех оставшихся матчах они точно не потеряют первую строчку. Напомним, что матч только формально домашний для "Ингульца", ведь состоится на "Арене Львов".

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Ориентировочный состав "Ингульца": Билык – Нагиев, Поспелов, Ковалев, Кучеренко, Смоляков – Клименко, Коробенко – Запорожец, Одарюк, Резепов

Ориентировочный состав "Шахтера": Трубин – Конопля, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко – Степаненко, Бондаренко, Судаков – Зубков, Криськив – Келси

Чемпионат Украины. 26-й тур

13 мая. Начало в 17:00

"Ингулец" - "Шахтер"

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