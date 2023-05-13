  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ингулец - Шахтер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ингулец - Шахтер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча УПЛ

Ингулец - Шахтер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Інгулець

UA-Футбол
Новина українською

"Ингулец" уже имеет этой весной одну громкую победу: в начале 2023-го петровцы в Киеве одолели "Динамо" 2:0. По словам игроков команды, к этому поединку они готовились почти всю зиму, сейчас сроки гораздо плотнее: разобрать игру "Шахтера" у Сергея Ковальца было всего пять дней. К тому же эта встреча для номинальных хозяев будет на фоне разгромного поражения "Руху" в предыдущем туре УПЛ. "Шахтер" должен быть наоборот в приподнятом настроении. Посреди текущей недели потерял очки в перенесенном матче первого тура "Днепр-1" и не смог догнать дончан. Поэтому теперь судьба чемпионского титула исключительно в руках "горняков": в случае победы во всех оставшихся матчах они точно не потеряют первую строчку. Напомним, что матч только формально домашний для "Ингульца", ведь состоится на "Арене Львов".

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Ориентировочный состав "Ингульца": Билык – Нагиев, Поспелов, Ковалев, Кучеренко, Смоляков – Клименко, Коробенко – Запорожец, Одарюк, Резепов

Ориентировочный состав "Шахтера": Трубин – Конопля, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко – Степаненко, Бондаренко, Судаков – Зубков, Криськив – Келси

Чемпионат Украины. 26-й тур
13 мая. Начало в 17:00
"Ингулец" - "Шахтер"
Трансляция – канал Setanta Sports на сервисе MEGOGO
Текстовая трансляция - UA-Футбол

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Інгулець - Шахтар дивитися онлайн
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Минай - Днепр-1. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Твердохлеб: Шаран – действительно профессионал своего дела
yellow-arrow
Проукраинская позиция А. Шуфрича, венгерское влияние и поход на войну. Интервью с бывшим пресс-атташе Говерлы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Ингулец (Петрово) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде