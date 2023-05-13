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Динамо отмечает свой 96-й День рождения
Именно 13 мая 1927 года является днем основания клуба
Офіційний сайт Динамо
Киевское "Динамо" 13 мая отмечает свой День рождения. Ровно 96 лет назад был основан бело-синий клуб.
???? Сьогодні футбольному клубу «Динамо» (Київ) виповнюється 96 років! Зі святом, біло-сині! ???? pic.twitter.com/c7m7EmqpSV— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) May 13, 2023
В этот день 1927 года был зарегистрирован устав Киевского пролетарского спортивного общества "Динамо".
Киевский клуб отмечает, что регистрация подтверждена документами, находящимися в Центральном государственном архиве высших органов власти и управления. Также в официальных документах ФИФА и УЕФА именно 1927 год отражен, как год создания "Динамо".
За период своего существования киевлян завоевали 63 трофея. Среди этого списка есть 16 чемпионств Украины, 13 побед в Кубке Украины и девять – в Суперкубке. Также дважды “бело-синие” выигрывали Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА. Кроме этого "Динамо" добивало титулы и в Советском союзе.
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