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Динамо отмечает свой 96-й День рождения

Премьер-лига
(1 голосов)

Именно 13 мая 1927 года является днем основания клуба

Динамо отмечает свой 96-й День рождения

Офіційний сайт Динамо

Новина українською

Киевское "Динамо" 13 мая отмечает свой День рождения. Ровно 96 лет назад был основан бело-синий клуб.

В этот день 1927 года был зарегистрирован устав Киевского пролетарского спортивного общества "Динамо".

Киевский клуб отмечает, что регистрация подтверждена документами, находящимися в Центральном государственном архиве высших органов власти и управления. Также в официальных документах ФИФА и УЕФА именно 1927 год отражен, как год создания "Динамо".

За период своего существования киевлян завоевали 63 трофея. Среди этого списка есть 16 чемпионств Украины, 13 побед в Кубке Украины и девять – в Суперкубке. Также дважды “бело-синие” выигрывали Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА. Кроме этого "Динамо" добивало титулы и в Советском союзе.

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В статье: Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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Прocтo Тoлик (Одесса)
13.05.2023 в 11:21
Фак офф, милицейская шайка лейка. Желаю во всех турнирах всегда занимать последние места.
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