Динамо отмечает свой 96-й День рождения

Киевское "Динамо" 13 мая отмечает свой День рождения. Ровно 96 лет назад был основан бело-синий клуб.

???? Сьогодні футбольному клубу «Динамо» (Київ) виповнюється 96 років! Зі святом, біло-сині! ???? pic.twitter.com/c7m7EmqpSV — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) May 13, 2023

В этот день 1927 года был зарегистрирован устав Киевского пролетарского спортивного общества "Динамо".

Киевский клуб отмечает, что регистрация подтверждена документами, находящимися в Центральном государственном архиве высших органов власти и управления. Также в официальных документах ФИФА и УЕФА именно 1927 год отражен, как год создания "Динамо".

За период своего существования киевлян завоевали 63 трофея. Среди этого списка есть 16 чемпионств Украины, 13 побед в Кубке Украины и девять – в Суперкубке. Также дважды “бело-синие” выигрывали Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА. Кроме этого "Динамо" добивало титулы и в Советском союзе.