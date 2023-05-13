Проукраинская позиция А. Шуфрича, венгерское влияние и поход на войну. Интервью с бывшим пресс-атташе Говерлы

Роман Сенишин – человек, с которым можно разговаривать часами. О футболе. О войне. Об истории. Человек, который очень углублен в перипетии местного закарпатского футбола. Человек, который, имея историческое образование, прекрасно понимает социальные процессы, происходящие в его родном крае и вообще в Украине. Наконец, человек, не понаслышке знающий о жизни на войне.

Автор этих строк познакомился с Романом Сенишиным в начале своего пути в журналистике. Тогда приходилось часто посещать домашние матчи "Говерлы"/ "Говерлы-Закарпатье", а Роман Сенишин работал там пресс-атташе. Он один из тех, кто прекрасно знает те процессы, которые происходили внутри футбольного детища семейства Шуфричей. Он тот, кто бок о бок работал с несколькими одиозными футбольными личностями Украины. И он понимает, как должен развиваться футбол на самых низких уровнях его иерархии.

Наконец, Роман Сенишин – это человек, который во время полномасштабного вторжения россиян сознательно взял в руки оружие и пошел на фронт, побывав в одной из горячих точек этой войны. Несмотря на то, что имел право на законную отсрочку. Сейчас Роман Сенишин – пресс-атташе ФК "Мункач", детские команды которого соревнуются в Кубке и чемпионате ДЮФЛУ, а взрослая команда имеет опыт выступлений среди профессионалов. Цель этого интервью – поговорить на актуальные темы в таком ключе, чтобы это было интересно не только жителям Закарпатья, но и болельщикам футбола из других регионов Украины. Мы попытались, насколько это возможно, затронуть темы, считающиеся колоритными, своеобразными. Затронули прошлое. Попробовали смоделировать некоторые ситуации под соусом "если бы". Сделали прогноз на будущее.

Разговор журналиста UA-Футбол с Романом Сенишиным – к вниманию читателей нашего издания.

С ФУТБОЛЬНОГО ФРОНТА – НА ФРОНТ РЕАЛЬНЫЙ

- Роман, уже долгое время не существует такого футбольного субъекта как "Говерла"/ "Говерла-Закарпатье", но тебя до сих пор ассоциируют с ним как бывшего пресс-офицера клуба. Однако это не единственное место работы, которое у тебя было. Кем ты еще работал в футбольной сфере и главное – с чего начиналась твоя история в футболе?

- Футбол я любил с детства. Я его смотрел, играл в него, жил футболом. Меня постоянно тянуло к этому виду спорта. Настолько, что вообще хотел быть профессиональным футболистом. Занимался в Мукачево, посещал футбольную секцию.

Однажды с товарищем мы направлялись на футбол и по дороге туда нас встретили хулиганы. Побили жестко, после чего я перестал посещать футбольную секцию. После этого участвовал только в школьных соревнованиях, а впоследствии выступал за юношеский, еще позже – и основной состав сельской команды (в то время я жил в селе Арданово Иршавского района).

После окончания школы поступил в Мукачевское педагогическое училище, проучился там четыре года, завершил его. Далее поступил на стационарную форму обучения на исторический факультет университета. То есть по специальности я – педагог, учитель начальных классов и учитель истории. Образовательной специализации в спортивной журналистике нет, но работать в этой сфере пришлось.

Попал я в журналистику еще в студенческие годы. У нас был преподаватель на факультете, работавший в газете "Социал-Демократ". Это было издание, как легко понять, привязанное к тогда созданной социал-демократической партии. И это было тесно переплетено с футболом. Футболу отводилась особая роль. В то время партийные члены Григорий Суркис, Виктор Медведчук и другие ездили по области, продвигали, среди прочего, и бренд "Динамо". Раскручивали газету.

В общем, в этом издании, как я уже говорил, работал наш преподаватель. Однажды я к нему обратился со словами, что я хотел бы попробовать себя в сфере журналистики. Он предложил мне написать статью. Я её написал. О том, как у здания Администрации вырубали деревья. Материал пошел в печать и так постепенно я втянулся в эту сферу.

Писал о спорте и еще на разные темы. Когда я уже работал в газете, в футбольном клубе "Закарпатье" работал Василий Гаджега. Познакомился с ним и оказалось, что он мой земляк. Мы часто говорили о футболе, я писал о футболе в газету, просто обменивались мнениями. Впоследствии, по некоторым обстоятельствам, Василия Михайловича Гаджегу уволили из ФК "Закарпатье", и тогдашние менеджеры клуба предложили мне попробовать себя в качестве пресс-атташе, ведь меня уже знали: к тому времени у меня было несколько сделанных для газеты футбольных интервью. Я согласился, ведь для меня это было необычно, интересно. Это было где-то на рубеже 2003-2004 годов, с тех пор и начал работать в футбольном клубе.

- К работе в ФК "Закарпатье", "Говерле" еще вернемся. Насколько мне известно, полномасштабное вторжение России застало тебя в должности пресс-атташе ФК "Мункач". Как назрело решение уйти на фронт? Это был спонтанный порыв, или ты с самого начала понимал, что окажешься в окопах?

- Это был одновременно и эмоциональный, и сознательный порыв. Помню, как сегодня. Я даже не знал, что началась большая война. Отвозил дочку в садик, включил в машине радио и узнал, что разные города Украины подверглись бомбардировкам и вторжению. Был наплыв злости. Несколько дней ходил сам не свой.

Потом пошел в городской военкомат, где меня не приняли. Мне сказали, что я не готов. Почему – я не знаю. Вернувшись из военкомата, я позвонил по телефону знакомому журналисту, который сумел попасть на службу. Спросил у него, в какой он части, тот сообщил, что он в ТРО, и сказал мне, что если есть желание, я могу к ним прийти. Я пришел. Проведя со мной беседу, руководство части сказало, что возьмет меня на службу. Буду, мол, ловить в области диверсантов. Заполнил все формуляры и стал военнослужащим. Это было второго марта 2022-го года. Меня причислили в состав 101-й бригады.

- Расскажи поподробнее о пребывании на войне. Ты же некоторое время находился на передовой…

- Март и апрель 2022-го года мы провели на месте, в Закарпатье. Тренировались, учились. 26-го апреля со своей частью мы отбыли на территорию Донецкой области.

Конец апреля и целый май я со своими собратьями находился в зоне боевых действий. От футбола полностью отдалился. Не было возможности следить за ним, думать о нем. Где-то услышал о Лиге чемпионов – но это было так далеко… Вокруг пули свистят, мины и снаряды – было не до футбола.

Почти за месяц пребывания на передовой наша часть понесла потери. Нас перевели в Черкасскую область для восстановления. У меня тогда как раз обострилась старая травма ноги. Уже употреблял обезболивающие. Видно, повлияли те нагрузки, которые возникали при беге с рюкзаками, оружием, бронежилетом.

Было терпимо, но нога болела. Время от времени боль обострялась. Поэтому написал рапорт и взял направление в Ужгород для углубленного исследования и лечения к своему врачу, у которого раньше лечился. Рентген показал, что мне нужна операция. Я сомневался, но врач говорил, что вариантов не очень много. Что уколы не дадут желаемого длительного эффекта. Надо было менять сустав.

Жена тоже сказала свое слово. Просила, чтобы я пролечился, как следует. Я согласился на операцию. После хирургического вмешательства некоторое время находился в госпитале. Позже, пройдя военно-врачебную комиссию, получил заключение, что к службе в армии больше не годен. В августе еще вернулся в свою часть, которая к тому времени находилась уже в Сумской области. Пробыл там около десяти дней и уволился.

- Будучи на войне, как ты относился к плану, а потом и к факту возвращения футбола? Не было мыслей о несправедливости? Мол, ты там рискуешь жизнью, а другие на территории твоего родного и относительно спокойного Закарпатья играют в мяч? Или, напротив, было ощущение, что жизнь продолжается, идет своим путем?

- Меня не цепляло то, что играют в футбол на относительно спокойных территориях. Но цепляло другое. Когда мне жена говорила: "Ты там, а здесь у нас, в городе, все кафе переполнены, люди смеются, некоторые даже по-русски говорят". Это немного задевало, ведь было понимание, что некоторые молодые люди переехали из одного конца страны в другой, продолжали жить, будто ничего и не случилось: с посиделками на террасах, развлечениями, тогда как другие ребята оставили все и рисковали своей жизнью. Я просто не знал, что ответить на вопрос жены: "А почему так? Почему переехавшие с востока не защищали свои дома, а ты с собратьями из самого западного уголка Украины отбыл на восток?". Где-то это немного нервировало.

Но потом уже было легче, психология наладилась. Я просто понял, что каждый из нас выбрал свой путь. Я выбрал путь, который выбрал. Это моя судьба. Кто-то сделал для себя другой выбор. Я уже никого из отсиживающихся не обвинял и не обвиняю: это их выбор. А я выбрал путь защищать страну.

Многие удивлялись, почему я пошел. Ведь у меня как у учителя была "бронь". В сущности, если бы я не хотел – я бы не пошел на фронт. Но это мой сознательный выбор. Потому что я понимал, что тех, кто ворвался, не нужно и нельзя пускать дальше. Надо их останавливать там, на востоке. Если бы они продвинулись дальше – у нас было бы сотни-тысячи "буч". Если бы такие части, как наша, не поехали туда и в течение определенного отрезка времени не закрывали собой возникшие щели, москали, решисты, эти твари пошли бы дальше.

ФК МУНКАЧ. ЗАКАРПАТЬЕ И ВЕНГРИЯ

- Вернувшись с войны, ты вернулся к старой работе?

- Да. Я вернулся в школу, а также в ФК "Мункач", где я сейчас являюсь пресс-атташе.

- ФК "Мункач" – это венгерские инвестиции. Когда ты собирался на фронт, сообщал о своих намерениях руководству клуба? И не было ли с их стороны препятствий, учитывая ту позицию, которую политическая элита Венгрии занимает в отношении войны в Украине?

- Для клубного руководства мое решение было неожиданностью. Но никаких препятствий со стороны работодателей не было. Напротив. Меня всячески поддерживали. Мне оказывали моральную поддержку на самом высоком уровне. Интересовались, все ли в порядке с обеспечением.

Рабочее место за мной сохранили, оплату я получал согласно договорам и законодательству. Все обязательства с их стороны передо мной были выполнены.

- Что за история случилась с ФК "Мункач"? Когда шли разговоры о возможном возобновлении Первой лиги, "Мункач" был в списке тех, кто выразил готовность играть. А потом внезапно исчез из профессионалов, вместо этого во Вторую лигу заявился ФК "Хуст".

- Да, "Мункачу" предлагали заявиться даже не во Вторую, а в Первую лигу. Давали там место. У клуба сначала были намерения участвовать в соревнованиях, а затем все же просчитали варианты и передумали. На инвесторов повлиял тот факт, что у нас началась большая война. Была неопределенность относительно будущего. Инвесторы "Мункача", не секрет – из-за границы, венгры. Они отказались не только от участия в Первой лиге, а вообще на время отложили в сторону свои амбиции относительно профессионального футбола.

- О "Мункаче" можно говорить отдельно и долго. Но давай сейчас сконцентрируемся на глобальной теме влияния Венгрии на Закарпатье на примере спортивного сегмента. Считаешь ли ты угрожающими инвестиции Венгрии в Закарпатье в плане того, что со временем инвестор может потребовать чего-то взамен?

- Я понимаю, к чему ты клонишь. Есть у венгров какая-то боль после Трианонского договора. Мне трудно судить о том, кстати, справедливо ли с ними тогда обошлись. Имею в виду после Первой мировой войны, которую они проиграли в составе Центрального блока.

- Видишь ли ты параллели между Венгрией и Закарпатьем и довоенным Донбассом и Россией?

- Я не думаю, что здесь можно проводить какие-то параллели. Здесь нет для всего этого основы. Я не думаю, что местные закарпатские венгры хотели бы чего-то того, что случилось там…

- От коллег-переселенцев приходилось слышать, что для них удивительно, когда в некоторых закарпатских селах практически невозможно дождаться ответа от местных жителей о дороге или наличии магазина, если ты не спрашиваешь об этом на венгерском…

- Ну, наверное, это единичные случаи. Но однажды, где-то семь или восемь лет назад, разговаривал с коллегой-учителем из сельской венгерской школы. Он, кроме венгерского, мог общаться на русском (на русский почему-то закарпатским венграм легче переходить, чем на украинский). Так он рассказывал, что его жена – учительница математики в закарпатском селе, где живут этнические венгры, вообще не знает никакого другого языка, кроме венгерского. Но, к примеру, в городах, да и в большинстве сел, как в Дерцене (венгерское село на Мукачевщине), где находится база МФА, педагоги и жители прекрасно владеют украинским. Думаю, что ситуация в будущем исправится к лучшему.

Мы ведь живем в Украине. И каждый преподаватель, учитель, и рядовой гражданин, который здесь работает, обязан знать украинский язык. Никто же не запрещает этническим венграм разговаривать здесь по-венгерски. Но делопроизводство, документация, уроки украинского языка должны быть. А те споры о каких-то притеснениях не стоят даже выеденного яйца.

Я думаю, что проблема имеет какое-то внешнее происхождение. Потому что в Украине, в Закарпатье на этом вообще не акцентируют внимание.

О РАБОТЕ В ГОВЕРЛЕ. НО БЕЗ ВОПРОСОВ О ДОГОВОРНЫХ МАТЧАХ И ДОЛГАХ

- Ты сожалеешь о том, что в свое время работал в "Говерле"/ "Говерле-Закарпатье"?

- По большому счету, не о чем жалеть, но некоторые вопросы все же были… Но в целом это был большой опыт для меня. Конечно, были моменты, что мы по полгода не получали зарплату. Но тогда я параллельно работал на другой работе. Наверное, если бы не параллельный заработок, я бы не оставался в "Говерле". Но возможность работать там у меня была, поэтому и работал там чуть более десяти лет – с 2005-го по 2016-й.

Это была возможность общаться с выдающимися футбольными личностями, отдельные из которых уже ушли из жизни.

- Объясню и дополню свой вопрос. "Говерла", "Говерла-Закарпатье" была проектом семейства Шуфричей. Нестор имел отношение к Партии Регионов, его и его соратников политические взгляды способствовали тому, что в Украину пришла война. Понимая это, ты как участник боевых действий, сейчас согласился бы на работу в его футбольной команде?

- Согласен, что часть вины за приход войны лежит на них. Но я тогда мало внимания уделял этим вопросам. Я концентрировался чисто на спортивной части, что и было моей работой. Кроме того, Саша, сын Нестора Шуфрича, который тогда занимался клубом, был очень проукраинским. Когда в 2014-м году начались боевые действия на востоке, Александр был патриотически настроен. Он не поддерживал россиян. Осуждал их, а нашим ребятам пытался помогать.

А насчет отца Александра Нестора… Не знаю, не могу его осуждать. Это его выбор. Если бы тогда я знал, что дойдет до того, до чего дошло сегодня? Наверное, я бы не работал в "Говерле". В то время не было другого профессионального клуба. Уже потом появился "Минай", но это было позже.

- Если бы тебя попросили сейчас рекомендовать кого-то для построения на Закарпатье новой футбольной команды, ты бы рекомендовал Шуфричей (абстрагируясь от их политико-социальной роли)?

- Вряд ли. Мне кажется, что Нестор Шуфрич не жил футболом. Он – не футбольный человек. Это для него была имиджевая составляющая, промоушн-акция. Проект для рекламы или саморекламы. Больше делами клуба занимался Саша. Но он не финансист, он не распоряжался деньгами.

Он даже окончил тренерские курсы. Если не ошибаюсь, он получил PRO-диплом, хотел быть, наверное, тренером. Возможно, он рассчитывал, что этот проект будет жить дальше, но в 2016-м году все закрылось.

Согласился бы я еще раз работать с ними, если бы мне было такое предложение? Вряд ли. Да и по финансовым вопросам были нюансы. Как-то он там с нами рассчитался, но осадок остался.

- Как считаешь, на Закарпатье может существовать профессиональная футбольная команда, у которой будет нормальная репутация? Потому что после "Говерлы" и Шуфричей появился "Минай", владельцем которого является Пересоляк, в свое время внесенный в санкционный список (констатирую факт) и деятельность которого у некоторых любителей футбола, судя по сообщениям на форумах и частным разговорам, ассоциируется с контрабандой (выводы с наблюдений)…

- А у нас вообще в Украине есть такие владельцы клубов, у которых совсем чистая репутация?! Если покопаться, то можно у многих найти скелеты в шкафу. "Колос" и Засуха, "Ингулец" и Поворозюк. В футболе много одиозных людей. Но это не меняет тот факт, что их объединяет любовь к футболу. Они живут этим футболом. Видно, что тот же Козловский занимается футболом, ездит на матчи. Так же и Поворознюк. Вот когда в этих кругах владельцев клубов был Нестор Шуфрич, он редко посещал матчи "Говерлы".

- Напомни, пожалуйста, работал ли ты с Севидовым?

- С Севидовым работал почти два сезона. Сколько времени он провел в "Говерле", столько времени там работал и я.

- Ты знаешь, что с ним сейчас в футбольном плане? Что его пожизненно отстранили от футбольной деятельности?

- Знаю, конечно. Он судился, даже в международные инстанции подавал апелляции. Как с человеком у меня с Севидовым были очень хорошие отношения. Мы и остались в нормальных отношениях. Честно сказать, для меня было настоящей неожиданностью, что он занимался такими вещами. Если занимался, потому что я этого точно не знаю. А как человек, повторюсь, он мне очень импонировал.

- Ты в "Говерле" долгое время работал с Грозным. Тебе досадно, что он сейчас не задействован как тренер? Мог бы он что-нибудь еще дать украинскому футболу?

- Грозного было интересно слушать. Кстати, у него были классные игроки: Кошич, Никулае, Ле Таллек, был испанец, еще несколько легионеров среднего уровня, среднего класса. Я посещал тренировочный процесс, построенный Грозным – мне нравилось. Он хорошо тренировал, до деталей разбирал ошибки, тренировочный процесс мог останавливать свистками и объяснял игрокам, как нужно делать те или иные вещи правильно. Мне это очень импонировало. Я думаю, что как наставник, как тренер – он хороший специалист. В нем есть сочетание и теоретика и практика. А почему не сложилось в "Говерле"? Не знаю. Но результаты на протяжении его периода работы в Ужгороде были не очень. Несмотря на то, что было много арендованных из "Динамо" игроков.

ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАКАРПАТСКОГО ФУТБОЛА

- В Германии есть "Хоффенхайм" из Зинсхайма, где количество населения не доходит до сорока тысяч. Клуб играл в Лиге чемпионов. В Италии есть "Аталанта", население Бергамо – около 120-ти тысяч, как и в Ужгороде. Есть еще много других примеров, когда из небольших населенных пунктов команды пробивались в еврокубки. Как считаешь, может ли когда-нибудь быть такое, что представитель Закарпатья выйдет в Европу? И если да, то сколько примерно времени нужно этого ждать?

- Ну вот ты сказал о "Хоффенхайме" и мне стало интересно, кто его финансирует…

- Относительно недавно в Германии был скандал по поводу того, что владелец "Хоффенхайма" сумел обойти правило "50+1", связанное с владением акциями клуба. Там как будто есть владелец-монополист. "Хоффенхайм" считали выскочкой…

- Это похоже на радикальный, а не планомерный путь развития. Когда вливаются большие деньги сразу, а крепкого фундамента у клуба нет. У нас так было в "Говерле". Команда фактически висела в воздухе – без фундамента, без школы. Но совсем иначе – в "Мункаче". Там сейчас нет профессиональной команды, но она обязательно будет. По крайней мере, инвесторы уверяют в этом. Когда они решили не заявляться на Первую лигу, они заверили болельщиков, что когда закончится война, команда профессиональная будет. А сейчас ведется большая работа с детьми. Уже во время войны в феврале этого года на средства венгерских инвесторов было организовано десятидневный тренировочный сбор двух возрастных групп юных игроков МФА в турецкой Анталии. Сорок детишек 2008-го и 2009-го года рождения имели возможность заниматься в отличных условиях. Эти дети имели в трудные времена войны такую возможность, которая мало кому выпадает сейчас в Украине. Чуть-чуть не повезло, что попали в Турцию как раз в тот период, когда произошло землетрясение. Но в Анталии, слава Богу, не сильно трясло.

- Если бы от тебя зависела модель развития местного футбола, что бы ты выбрал: приход сюда мецената, который соберет всех самых талантливых закарпатцев, дополнит их топ-футболистами из других регионов и из-за рубежа, и выведет в еврокубки, или все же развитие школ, академий, ДЮСШ, воспитанники которых будут играть в украинских грандах, а впоследствии – и в сборной Украины?

- Я сторонник консервативного, эволюционного метода. То есть начинать путь со школы, накапливать ресурс, строить пирамиду с низов. Начинать с маленького и идти к большому. А не делать профессиональный клуб, а затем подгонять под него все остальные структуры.

Такой путь – более тяжелый, он занимает больше времени. Но это правильно. Так начал и "Мункач" – со своей школы. Затем основали профессиональную команду, выступавшую во Второй лиге один сезон. Но потом случилась война.

К сожалению, у нас часто начинают строить футбольную структуру с вершины. А нужно наоборот. Надо воспитывать игроков. Это тяжело, но это естественно. И со временем это поможет сформировать команду из своих исполнителей.

- Названия трех, по твоему мнению, самых талантливых игроков из Закарпатья (за все время Независимости Украины).

- Иван Гецко, Александр Надь, Василий Кобин.

- И трех футбольных людей Закарпатья, которых сейчас ты уважаешь больше всего…

– Президент "Миная" Валерий Пересоляк . Каким бы он ни был, но он держит клуб. И, насколько мне известно от футболистов, он человек, держащий слово. Несмотря на все нюансы, которые есть вокруг его имени, он решил обеспечивать клуб и действительно выполняет эту функцию.

Золтан Сильваши . Он начинал с тренера ДЮФК "Мукачево", который сам совместно с родителями своих воспитанников и создал. Многие десятки лет работал с детьми, находил таланты, развивал их и сумел с этого сделать одну из самых мощных академий в Украине. Поскольку именно на его ДЮФК пришли венгерские инвесторы. МФА и есть результат его эффективной работы.

Иван Дуран . Фактически, на нем уже несколько лет держится чемпионат Закарпатской области. Это человек, который организует, курирует, модерирует, поддерживает команды края.

- Прогноз на остаток сезона: "Минай" удержится в УПЛ? И готов ли "Хуст" в ближайшее время к повышению в классе? Может быть, ты видишь еще какую-нибудь закарпатскую команду, которая в ближайшее время готова получить статус профессионалов?

- Недавно я был в Хусте, посещал поединок "Хуста" с "Кремнем-2". Закарпатцы выиграли. Скажу честно, у них цели амбициозные. У них есть цель попасть в Первую лигу. Шансы у команды есть, и она за эти шансы сражается.

У меня была возможность поговорить с владельцами ФК "Хуст". Там есть целая группа людей, поддерживающих проект. Там очень амбициозные цели. Кроме футбола, активно развивают биатлон и некоторые другие виды спорта. Дети занимаются. Работает футбольная секция. Инфраструктура качественная. Есть все шансы добиться цели и повыситься до Первой лиги. А дальше посмотрим. Если пойдет, то, возможно, и на Премьер-лигу замахнутся (улыбается).

У "Миная" есть реальные шансы сохранить прописку в УПЛ. Зачастую закарпатские команды балансируют между лигами. Так было, в частности, с "Говерлой". Но у "Миная" сейчас есть хорошие шансы избежать вылета.

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