Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Твердохлеб: Шаран – действительно профессионал своего дела
Игрок высоко оценивает качества своего тренера
fcminaj.com
Полузащитник "Миную" Егор Твердохлеб рассказал о главном тренере закарпатской команды Владимире Шаране.
"Это действительно профессионал своего дела, видно, как он переживает за команду и результат. Тренерский штаб больше всего обращает внимание на дисциплину и самоотдачу.
Иначе не может быть, если одна команда где-то уступает мастерству другой команде, то только за счет дисциплины и самоотдачи можно достичь положительного результата", - сказал Твердохлеб.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Український футбол
Популярное сейчас
- Ингулец - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 13.05.2023
- Россияне попали в пятиэтажку и объект критической инфраструктуры в Николаеве и на Хмельнитчине
- Дубль Ярмоленко, интерес к Реброву, травма Зинченко. Главные новости за 12 мая
- Селезнев: Я всю жизнь зарабатывал деньги футболом, а на своем прощальном матче хочу заработать для военных
- Яркую телеведущую обвиняли в истощении сексом звездного футболиста. Тепер та же история с теннисистом. ФОТО
- Красотка дня. Лучший друг Мудрика в Челси променял одну сногсшибательную красотку на другую. ФОТО
Новости по теме
- 12:32 Украинские Минай - Днепр-1. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- 16:12 Украинские Шаран: Перед матчами с Днепром-1 и Шахтером неизвестные предлагали игрокам Миная деньги за нечестную игру
- 08:08 Украинские Снова Довбик, Герреро и двое от Динамо. Символическая сборная 25-го тура УПЛ
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн