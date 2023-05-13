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Твердохлеб: Шаран – действительно профессионал своего дела

Премьер-лига
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Игрок высоко оценивает качества своего тренера

Твердохлеб: Шаран – действительно профессионал своего дела

fcminaj.com

Новина українською

Полузащитник "Миную" Егор Твердохлеб рассказал о главном тренере закарпатской команды Владимире Шаране.

"Это действительно профессионал своего дела, видно, как он переживает за команду и результат. Тренерский штаб больше всего обращает внимание на дисциплину и самоотдачу.

Иначе не может быть, если одна команда где-то уступает мастерству другой команде, то только за счет дисциплины и самоотдачи можно достичь положительного результата", - сказал Твердохлеб.

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В статье: Владимир Шаран ФК Минай
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