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Возвращение Караваева. Динамо объявило состав на матч против Черноморца

Премьер-лига
(1 голосов)

Всего в поединке сыграют четыре легионера на две команды

Возвращение Караваева. Динамо объявило состав на матч против Черноморца

Інформатор/Автор Вікторія Ровенчук

Новина українською

В рамках 26-го тура УПЛ "Динамо" встретится с "Черноморцем". Исполняющий обязанности тренера киевлян Александр Шовковский объявил стартовый состав на этот матч.

Нещерет – Караваев, Сирота, Дячук, Вивчаренко, Сидорчук, Андриевский, Буяльский, Волошин, Бенито, Ванат.

Отметим, что в игру вернулся Александр Караваев. В последний раз он выходил на поле в матче против “Львова” 2 апреля, после чего пропустил шесть поединков.

Также известен и основной состав "Черноморца".

Паст – Ермаков, Кузык, Хадида, Салюк, Путря, Гучек, Демченко, Бадибанга, Политило, Алефиренко.

Встреча начнется в 14.00. За ней можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса)
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Комментарии (2)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
13.05.2023 в 13:31
І що примітно - серед цих чотирьох легіонерів лише один у Динамо, а три - в Чорноморці.
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0
-1
oleg.m.3972 (Харьков)
13.05.2023 в 13:58
И чем это Динамо помогает ?
Ответить
0
0

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