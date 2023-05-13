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Возвращение Караваева. Динамо объявило состав на матч против Черноморца
Всего в поединке сыграют четыре легионера на две команды
Інформатор/Автор Вікторія Ровенчук
В рамках 26-го тура УПЛ "Динамо" встретится с "Черноморцем". Исполняющий обязанности тренера киевлян Александр Шовковский объявил стартовый состав на этот матч.
Нещерет – Караваев, Сирота, Дячук, Вивчаренко, Сидорчук, Андриевский, Буяльский, Волошин, Бенито, Ванат.
Отметим, что в игру вернулся Александр Караваев. В последний раз он выходил на поле в матче против “Львова” 2 апреля, после чего пропустил шесть поединков.
Также известен и основной состав "Черноморца".
Паст – Ермаков, Кузык, Хадида, Салюк, Путря, Гучек, Демченко, Бадибанга, Политило, Алефиренко.
Встреча начнется в 14.00. За ней можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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