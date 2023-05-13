Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер поздравил Динамо с Днем рождения клуба
Хороший знак уважения от "горняков" к заклятому сопернику
Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва
Киевское "Динамо" сегодня, 13 мая, празднует 96-ю годовщину со дня создания клуба. Донецкий "Шахтер" поздравил "бело-синих" с такой датой.
"Поздравляем "Динамо" Киев с 96-летием!", - написали "горняки" в Twitter, прикрепив фотографию капитанов обоих клубов.
???? Вітаємо @DynamoKyiv з 96-річчям! ???????? pic.twitter.com/99eyqLihDH— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 13, 2023
Напомним, что в прошлом году клубы обменялись поздравлениями. 13 мая 2022-го "Шахтер" поздравил "Динамо" с Днем рождения, на что киевлян выразили желание побыстрее сыграть вместе на "Донбасс-Арене". 24 мая того же года "Динамо" на официальном сайте опубликовало поздравления "горнякам" от Игоря Суркиса.
Популярное сейчас
- Динамо - Черноморец: смотреть онлайн бесплатно, прямая видеотрансляция
- Залужный: Освобождение всей территории Украины будет мало для победы
- Динамо – Черноморец. Анонс и прогноз на матч УПЛ 13.05.2023
- Кучер о конфликте с Ротанем: Не понимаю, при чем здесь наша скамейка, такого не должно быть
- Красотка дня. Нереальная жена немецкой звезды Манчестер Сити. ФОТО
- Итальянская танцовщица прошлась голой по улицам Неаполя в честь скудетто Наполи. ВИДЕО
Новости по теме
- 13:40 Украинские VAR будет на матче Кривбасс – Рух: известны арбитры на 26-й тур УПЛ
- 20:14 Украинские Днепр-1 и Динамо сыграют в одно время. Матч Заря- Шахтер состоится позже. УПЛ утвердила время начала матчей 28-го тура
- 23:05 Украинские Маркевич: Слюсар, Дидык и Сапуга уже спокойно могут играть в Шахтере или в Динамо