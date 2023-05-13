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Шахтер поздравил Динамо с Днем рождения клуба

Премьер-лига
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Хороший знак уважения от "горняков" к заклятому сопернику

Шахтер поздравил Динамо с Днем рождения клуба

Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва

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Киевское "Динамо" сегодня, 13 мая, празднует 96-ю годовщину со дня создания клуба. Донецкий "Шахтер" поздравил "бело-синих" с такой датой.

"Поздравляем "Динамо" Киев с 96-летием!", - написали "горняки" в Twitter, прикрепив фотографию капитанов обоих клубов.

Напомним, что в прошлом году клубы обменялись поздравлениями. 13 мая 2022-го "Шахтер" поздравил "Динамо" с Днем рождения, на что киевлян выразили желание побыстрее сыграть вместе на "Донбасс-Арене". 24 мая того же года "Динамо" на официальном сайте опубликовало поздравления "горнякам" от Игоря Суркиса.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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