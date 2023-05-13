Нападающего Динамо дисквалифицирован на три матча за сексистские высказывания в сторону Монзуль – источник

Нападающий киевского "Динамо" Владислав Ванат получил дисквалификацию за свои сексистские слова на счет арбитра Екатерины Монзуль. Об этом сообщает Dynamo Kyiv Inside.

“По нашей информации, на вчерашнем заседании КДК УАФ было принято достаточно резонансное решение. Форвард "Динамо" Власти Ваната дисквалифицированы на 3 матча. Причина – знаменитое послематчевое "сексистское" интервью по поводу судейства Монзуля в матче с "Ингульцем". Плюс штраф в 100 тысяч гривен.

Есть нюанс. Решение вступит в силу после рассмотрения дела Апелляционным комитетом УАФ”, – пишет источник.