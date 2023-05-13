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Динамо впервые за 15 лет пропустило от Черноморца в Киеве дважды за тайм
"Моряки" не впечатляют в гостевых матчах против "бело-синих", но сегодня не тот случай
Фото: ФК Динамо Київ
В матче 26-го тура УПЛ "Динамо" играет против "Черноморца". Одесситы впервые за 15 лет забили дважды за один тайм в киевском матче против “бело-синих”.
Счет в матче был открыт уже на четвертой минуте Ермаковым. Еще через семь минут преимущество "моряков" удвоил Демченко.
В последний раз "Черноморец" забивал дважды в ворота "Динамо" в Киеве в 2007 году. Однако в том декабрьском матче “бело-синие” победили 5:2.
После первого тайма сегодняшнего матча счёт 0:2 в пользу гостей.
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