Динамо впервые за 15 лет пропустило от Черноморца в Киеве дважды за тайм

В матче 26-го тура УПЛ "Динамо" играет против "Черноморца". Одесситы впервые за 15 лет забили дважды за один тайм в киевском матче против “бело-синих”.

Счет в матче был открыт уже на четвертой минуте Ермаковым. Еще через семь минут преимущество "моряков" удвоил Демченко.

В последний раз "Черноморец" забивал дважды в ворота "Динамо" в Киеве в 2007 году. Однако в том декабрьском матче “бело-синие” победили 5:2.

После первого тайма сегодняшнего матча счёт 0:2 в пользу гостей.