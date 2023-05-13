Первое фиаско Шовковского. Динамо – Черноморец 2:3

Жажда. Взаимопонимание. Скорость. Понимание, как добраться до своей цели. Эффективность в реализации. "Черноморец" сегодня выглядел гораздо голоднее своего соперника. Похоже, игроки "Динамо" на первых минутах не успели отойти от поздравлений с днем рождения своего клуба, поэтому матч ментально начали со второго тайма. А первый стал феерией "Черноморца".

Кузык с углового выполнил подачу в центр штрафного, а Ермаков замкнул под стойку – так одесситы открыли счет. Через несколько минут цифровое табло стадиона в Мариинском парке сменило единичку на двоечку. Геометрия атаки была похожа, но красивее: Путря, Кузык и Бадибанга на правом краю раскрутили защиту киевлян, последний выполнил подачу, на которую теперь уже отозвался Демченко. 0:2 уже на одиннадцатой минуте. Шок. И это "моряки" еще не реализовали все свои моменты. Перед первым результативным ударом Нерещет спас после контратаки гостей, а между голами Алефиренко дерзко пяткой за спину хотел также забить, но ему отличиться девятым голом в футболке "Черноморца" не удалось.

"Динамо" стало просыпаться только к концу первого тайма. Сначала мог отмечаться Волошин: Назар замыкал навес Караваева на дальнюю стойку – Паст успел среагировать.

Дальше дело в свои руки взял Ванат: его дуэль с Салюком была сегодня одной из самых ожесточенных, и к концу первой половины нападающий наконец стал выигрывать в борьбе один в один. Владислав начал для себя игру с красивой передачи на Буяльского, который перед голкипером метров с шести не попал под углом в рамку. Дальше от боковой линии сбежал от оппонента и с угла вратарского немного не попал под дальнюю стойку.

А уже после перерыва форвард приступил к камбеку.

Ванат принял мяч метрах в тридцати от ворот, при входе в штрафную обыгрался с Бенито и метров с семи закрутил под дальнюю штангу, обведя в голкипера. В следующей атаке Буяльский обыгрался в стеночку уже с Ванатом и пробил над голкипером – 2:2 за десять минут. Киевляне снова подтвердили, что мощно начинают вторые таймы: это были десятый и одиннадцатый голы бело-синих в период с 46 по 60 минуты в текущем чемпионате. Больше только у "Зари" (12).

Казалось, такой матч "Динамо" уже не отпустит. Однако на каждого Ваната есть свой Демченко. Центрхав перед штрафной получил короткую передачу от Алефиренко, посадил на газон Сидорчука и мощно пробил под левую стойку.

Лучший момент хозяев до финального свистка также был с участием Ваната: после углового и скидки во вратарскую Владислав головой дал в каркас ворот. Впрочем, нападающий находился в офсайде, поэтому гол в любом случае не засчитали бы, но эпизод показательный.

Когда столь активного игрока Шовковский (или Луческу) решил снять, веры в камбэк киевлян стало меньше. "Черноморец" заслужил вернуться в Одессу с очками. Да, "Динамо" имело шансы зацепиться за ничью, однако подвела реализация. Снова были противоречивые попадания мяча в руку в штрафных площадках, на которые арбитры разводили руками. "Моряки" выглядят очень голодными к футболу и показывают это на поле. И дело не только в борьбе за выживание. О ней, кстати, уже можно забыть: отрыв от зоны переходных матчей достиг пяти очков.

Запомним этот матч в контексте действий Владислава Ваната. Нападающий был одним из лучших на поле, но его усилий оказалось мало. Возможно, именно сегодня - в день основания клуба - у "Динамо" наконец-то появился нападающий, который готов не просто нереализовывать, но и забивать.

Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского

Главный арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Ассистенты: Виталий Скобля (Киев), Евгений Данильченко (Луганск)

Динамо - Черноморец 2:3

Голы: Владислав Ванат 53, Виталий Буяльский 55 - Виталий Ермаков 3, Александр Демченко 11, Александр Демченко 70

Динамо: Руслан Нещерет, Константин Вивчаренко (Владислав Дубинчак 72), Сергей Сидорчук, Владислав Ванат (Эрик Рамирес 84), Александр Андриевский (Джастин Лонвейк 79), Александр Караваев, Максим Дячук, Виталий Буяльский, Александр Сирота, Бенито (Кахим Пэррис 72), Назар Волошин (Антон Царенко 72)

Черноморец: Евгений Паст, Виталий Ермаков, Лука Гучек, Орест Кузык (Евгений Задоя 88), Илья Путря, Гай Хадида (Андрей Штогрин 46), Александр Демченко, Даниил Алефиренко (Инал Черткоев 90+3), Зигей Бадибанга, Владимир Салюк, Сергей Политыло

Предупреждения: Бенито 22, Максим Дячук 52, Владислав Дубинчак 72 - Владимир Салюк 76