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Первое фиаско Шовковского. Динамо – Черноморец 2:3

Премьер-лига
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(3 голосов)

Камбек не до конца

Первое фиаско Шовковского. Динамо – Черноморец 2:3

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Жажда. Взаимопонимание. Скорость. Понимание, как добраться до своей цели. Эффективность в реализации. "Черноморец" сегодня выглядел гораздо голоднее своего соперника. Похоже, игроки "Динамо" на первых минутах не успели отойти от поздравлений с днем рождения своего клуба, поэтому матч ментально начали со второго тайма. А первый стал феерией "Черноморца".

Кузык с углового выполнил подачу в центр штрафного, а Ермаков замкнул под стойку – так одесситы открыли счет. Через несколько минут цифровое табло стадиона в Мариинском парке сменило единичку на двоечку. Геометрия атаки была похожа, но красивее: Путря, Кузык и Бадибанга на правом краю раскрутили защиту киевлян, последний выполнил подачу, на которую теперь уже отозвался Демченко. 0:2 уже на одиннадцатой минуте. Шок. И это "моряки" еще не реализовали все свои моменты. Перед первым результативным ударом Нерещет спас после контратаки гостей, а между голами Алефиренко дерзко пяткой за спину хотел также забить, но ему отличиться девятым голом в футболке "Черноморца" не удалось.

"Динамо" стало просыпаться только к концу первого тайма. Сначала мог отмечаться Волошин: Назар замыкал навес Караваева на дальнюю стойку – Паст успел среагировать.

Дальше дело в свои руки взял Ванат: его дуэль с Салюком была сегодня одной из самых ожесточенных, и к концу первой половины нападающий наконец стал выигрывать в борьбе один в один. Владислав начал для себя игру с красивой передачи на Буяльского, который перед голкипером метров с шести не попал под углом в рамку. Дальше от боковой линии сбежал от оппонента и с угла вратарского немного не попал под дальнюю стойку.

А уже после перерыва форвард приступил к камбеку.

Ванат принял мяч метрах в тридцати от ворот, при входе в штрафную обыгрался с Бенито и метров с семи закрутил под дальнюю штангу, обведя в голкипера. В следующей атаке Буяльский обыгрался в стеночку уже с Ванатом и пробил над голкипером – 2:2 за десять минут. Киевляне снова подтвердили, что мощно начинают вторые таймы: это были десятый и одиннадцатый голы бело-синих в период с 46 по 60 минуты в текущем чемпионате. Больше только у "Зари" (12).

Казалось, такой матч "Динамо" уже не отпустит. Однако на каждого Ваната есть свой Демченко. Центрхав перед штрафной получил короткую передачу от Алефиренко, посадил на газон Сидорчука и мощно пробил под левую стойку.

Лучший момент хозяев до финального свистка также был с участием Ваната: после углового и скидки во вратарскую Владислав головой дал в каркас ворот. Впрочем, нападающий находился в офсайде, поэтому гол в любом случае не засчитали бы, но эпизод показательный.

Когда столь активного игрока Шовковский (или Луческу) решил снять, веры в камбэк киевлян стало меньше. "Черноморец" заслужил вернуться в Одессу с очками. Да, "Динамо" имело шансы зацепиться за ничью, однако подвела реализация. Снова были противоречивые попадания мяча в руку в штрафных площадках, на которые арбитры разводили руками. "Моряки" выглядят очень голодными к футболу и показывают это на поле. И дело не только в борьбе за выживание. О ней, кстати, уже можно забыть: отрыв от зоны переходных матчей достиг пяти очков.

Запомним этот матч в контексте действий Владислава Ваната. Нападающий был одним из лучших на поле, но его усилий оказалось мало. Возможно, именно сегодня - в день основания клуба - у "Динамо" наконец-то появился нападающий, который готов не просто нереализовывать, но и забивать.

Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского
Главный арбитр: Виталий Романов (Днепр)
Ассистенты: Виталий Скобля (Киев), Евгений Данильченко (Луганск)
Динамо - Черноморец 2:3
Голы: Владислав Ванат 53, Виталий Буяльский 55 - Виталий Ермаков 3, Александр Демченко 11, Александр Демченко 70
Динамо: Руслан Нещерет, Константин Вивчаренко (Владислав Дубинчак 72), Сергей Сидорчук, Владислав Ванат (Эрик Рамирес 84), Александр Андриевский (Джастин Лонвейк 79), Александр Караваев, Максим Дячук, Виталий Буяльский, Александр Сирота, Бенито (Кахим Пэррис 72), Назар Волошин (Антон Царенко 72)
Черноморец: Евгений Паст, Виталий Ермаков, Лука Гучек, Орест Кузык (Евгений Задоя 88), Илья Путря, Гай Хадида (Андрей Штогрин 46), Александр Демченко, Даниил Алефиренко (Инал Черткоев 90+3), Зигей Бадибанга, Владимир Салюк, Сергей Политыло
Предупреждения: Бенито 22, Максим Дячук 52, Владислав Дубинчак 72 - Владимир Салюк 76

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В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса)
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Комментарии (47)
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Черноморчик (Одесса )
13.05.2023 в 17:51
Хочется сказать тем кто орал - ну что отказались от дублёров Динамо и где вы теперь , смотрите где мы теперь ! С вашими дублерами сегодня было бы 3-0 в лучшем случае .
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+2
0
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Maldini (Киев)
13.05.2023 в 17:50
А теперь скажите:в каком ещё европейском клубе гл.тренер ГОЛКИПЕР?!Лобановский перевернулся раз 7 в гробу,Царство ему Небесное!Динамо нуждается в полной ПЕРЕЗАГРУЗКЕ!Начиная с головы:президент и тренер!Слава Украине и его воинам!
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0
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
13.05.2023 в 17:50
Это Динамо не реанимирует уже никто. Ванат, Царь и Буй, отойдите в сторонку. Остальных в мешок и с моста.
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0
0
жажа_the_best (Харьков)
13.05.2023 в 17:16
Одесса это украинский город и никакой ка*цапский десант который пыталась высадить фсбшная мразь суркис не сделает его москальским. Черноморец - самобытная украинская команда , желаю ему успехов в новом сезоне! Григорчуку по человечески спасибо за сегодняшнюю победу! Ты Роман зарядил меня положительными эмоциями на целый день! Дырявых с Днем Рождения!
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+5
-2
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Барселиниуc (землянин)
13.05.2023 в 17:55
жижа, зайди в Ла Лигу, подзарядись...
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0
0
Одіссей (Донецьк)
13.05.2023 в 16:37
Жаль что Черноморец в первом круге много потерял.
Ответить
+9
0
Prideman (Lviv)
13.05.2023 в 16:35
Моряки, вітання. Хороша гра
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+10
0
tolina-ystas (Краматорск)
13.05.2023 в 16:25
Черноморец в последних играх производит хорошую игру.Григорчук делает конкурентоспособную команду игру которой приятно смотреть!
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+9
0
---Черноморец--- (Одесса)
13.05.2023 в 16:15
Всегда приятно видеть на табло итоговый счёт в пользу Черноморца. Но такие победы радуют особенно. Не самым оптимальным составом, на выезде, против динамо, красиво так 3-2, на характере. Что тут скажешь? Такие игры нескоро стираются из памяти, по крайней мере одесских болельщиков. Молодцы!!!
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+6
0
Скачков Леонід (Рівне)
13.05.2023 в 16:16
В наступному сезоні ЧО буде серед лідерів.Згадаєш мої слова.
Ответить
+3
-1
---Черноморец--- (Одесса)
13.05.2023 в 16:34
Я только за)
+3
0
Alex-696 (Немирів)
13.05.2023 в 16:15
З такою обороною - нічого дивного. Незрозуміло, що на полі робили Андрієвський, Перріс, Рамірес? Сезон провалено, четверте місце гарантовано, можна награвати молодь на наступний сезон.
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+2
-2
Скачков Леонід (Рівне)
13.05.2023 в 16:11
Середняк УПЛ виграв у середняка.Ніякої сенсації.Поки в складі Рамірес,Андрієвський,Шепєлєв...,і ще дві третини бездарностей,ловить для Динамо нєхєр!
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+3
-1
shtrunc (Донецк-Хайфа)
13.05.2023 в 16:12
Так уже лет 10 нормльные болелы говорят, что дк не ТОП
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+1
0
Скачков Леонід (Рівне)
13.05.2023 в 16:15
Які 10? Остання команда в Динамо була в 1998-1999 роках.Ще при Шеві і Реброву.
+3
-1
varenik3970 (Минск)
13.05.2023 в 16:10
Ну молодцы , порадовали !!! Сделать Динамо в Киеве !!! Не сломались после двух пропущенных за пару минут , красавцы !!!!
Ответить
+6
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
13.05.2023 в 16:07
Теперь бы ШД выиграл, и день прожит в кайф))))
Ответить
+3
-3
avatar
Дід з села (Великі Пузирки)
13.05.2023 в 16:05
Я обурений. Невже Суркісам казино в Монако і Медведчук дорожчі, ніж Динамо для дідів з села???
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+3
-3
Prideman (Lviv)
13.05.2023 в 16:37
Сам зрозумів що написав?)
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+2
-1
butre (мама)
13.05.2023 в 16:05
З днем народження, роги!
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+4
-2
alex.belogubko (одесса)
13.05.2023 в 16:05
я писал ЧО выиграет или ничья --когда вышел Штогрин я сказал это хана а потом ещё и Гладкий --ГРИ не выпускай их и ПОЛИТЫЛО ТОЖЕ --это игроки для Р-Фармы отдай их в подарок
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+1
-1
shtrunc (Донецк-Хайфа)
13.05.2023 в 16:05
Политило чудил, факт.
Ответить
+1
0
---Черноморец--- (Одесса)
13.05.2023 в 16:50
У Черноморца не те возможности, чтобы иметь два-три равноценных составов. Мы ж не финансовые магнаты, как некоторые в упл. Выпал Васильев, печалька. А кем его заменить, если не Политыло. Второго Демченко или Васильева у нас на эту позицию нет. Вместо Брагару, к счастью, нашёлся Ермаков. Вместо Авагимяна (который, кстати, далёк от оптимальной формы) кого выпускать??? Штогрин - полный ноль, всегда им был, это знает каждый одесский болельщик. Гладкий - теоретически может что-то показать, но годы, увы, берут своё... И всё. По сути, игра одним составом. И ГРИ здесь АБСОЛЮТНО не виноват: действует исходя из возможностей. При соответствующем финансировании, уверен, что Иосифович из команды сделал бы конфетку. У него это частично получилось в первый период в Черноморце, а если бы не война... Кто знает...
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+2
0
---Черноморец--- (Одесса)
13.05.2023 в 16:55
Резюмируя вышесказанное, постоянные рекомендации ГРИ типа "этого не выпускай" и "этот ещё хуже" - пустой звук и не более. На данном этапе эти неидеальные игроки - то, что есть. И точка. А факт того, что команду нужно усиливать КАЧЕСТВЕННЫМИ исполнителями, ГРИ, уверен, и сам понимает, без рекомендаций.
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+1
0
Кокс11 (Харьков)
13.05.2023 в 16:04
Прощавай боротьба за бронзу. Привіт відбір до Ліги конференцій.
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+3
0
Romerik (YNWA)
13.05.2023 в 16:20
Дивлячись на теперішнє Динамо і на контингент в півфіналі Ліги конференцій - розумієш, що це прям те що треба цьому клубу зараз. Обкатка проти 2 і 3 сорту команд, де можна набрати хоч якісь бали в копілку
Ответить
+2
0
Кокс11 (Харьков)
13.05.2023 в 17:17
Не факт, що нонєшне Динамо пройде сітку відбіру.
+2
0
килия12 (Одесса)
13.05.2023 в 16:03
Почти идеально!Уровень полуфинала лиги чемпионов!начхать на рогов,но Черноморец показал Мастерство!Уважаю Григорчука!
Ответить
+5
-1
shtrunc (Донецк-Хайфа)
13.05.2023 в 16:05
В защите слабо, низко опускались и мандражировали.
Ответить
+1
-1
килия12 (Одесса)
13.05.2023 в 16:16
намного лучше,чем с зарей
+2
0
Prideman (Lviv)
13.05.2023 в 16:41
Я розумію, ейфорія в одеситів після перемоги над ДК))) Без образ, але будь-якому укр. клубу до рівня півфіналу ЛЧ ще як до космосу. Нашим клубам за щастя буде хоча б в груповий турнір потрапити та не програти хоча б всі 6 матчів. Не кажучи вже за Чорноморець ....
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+1
0
килия12 (Одесса)
13.05.2023 в 17:22
отлично работали с мячом,передачи на хорошей скорости шли и долго не думали,в одно два касания,фланги работали прекрасно,2 гола привезли с флангов,видят поле,видят перспективу развития атаки,оборона лагает,тылопыло привез первый гол,а вообщем против дынамы(все таки это не реал фарма),сыграли на высшем уровне.
0
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
13.05.2023 в 16:01
Где жажа и киевский харьковчанин?
Ответить
+1
-1
Prideman (Lviv)
13.05.2023 в 16:42
Відходять
Ответить
+3
0
C_Ballack (Днепр)
13.05.2023 в 16:01
С Днюхой!) Результат легко прогнозируемый.
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+2
-1
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jnp49 (ОДЕССА)
13.05.2023 в 16:00
Даже таким ослабленным составом.., МОЛОДЦЫ! Важная победа практически снимающая вопрос о выживании...
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+5
0
филанкрот (donetsk)
13.05.2023 в 15:58
ЦеШо???
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+5
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
13.05.2023 в 16:00
А ты не помнишь, чего они тогда все под 0 побрили головы?
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+2
-1
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okolegko (Київ)
13.05.2023 в 16:12
СаШо
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+1
-1
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Прocтo Тoлик (Одесса)
13.05.2023 в 15:58
С днём рождения, дырявые
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+4
-3
shtrunc (Донецк-Хайфа)
13.05.2023 в 15:58
С победой!
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+4
-1
avatar
Прocтo Тoлик (Одесса)
13.05.2023 в 15:59
Спасибо!
+4
-1
shtrunc (Донецк-Хайфа)
13.05.2023 в 15:57
Пох на дк, но приятно очень Черноморец- не плохо! Сотый раз спрашиваю, что за звездочки на футболке " вкдк"?
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+3
-2
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okolegko (Київ)
13.05.2023 в 16:14
Так позначається наявність зіркової хвороби
Ответить
+2
-1
shtrunc (Донецк-Хайфа)
13.05.2023 в 16:15
+1
-1
Prideman (Lviv)
13.05.2023 в 16:43
Напевно вони означають що команда вигравала чемпіонат певну кількість разів.
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+1
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
13.05.2023 в 17:01
Ну, относительно Украины они могут означать 20 побед, но это не так. Если суммировать с совком, то для чего? У ШД ни одной звезды нет. Непонятно.
+1
0

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