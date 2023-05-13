С Келси в нападении. Шахтер объявил состав на матч против Ингульца

В рамках 26-го тура УПЛ "Шахтер" встретится с "Ингульцом". Главный тренер "горняков" Игор Йовичевич объявил стартовую 11-ку:

Трубин, Бондарь, Матвиенко, Ракицкий, Конопля, Судаков, Степаненко, Бондаренко, Крыськив, Келси, Зубков

В старте выходит новичок донецкого клуба Кевин Келси. В этом сезоне он сыграл 9 матчей в УПЛ и забил 4 мяча.

Также стал известен состав "Ингульца":

Паламарчук, Павлов, Кучеренко, Смоляков, Сидоренко, Осипенко, Запорожец, Коробенко, Козыренко, Головкин, Ситало