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С Келси в нападении. Шахтер объявил состав на матч против Ингульца
Стали известны составы команд
Фото: shakhtar.com
В рамках 26-го тура УПЛ "Шахтер" встретится с "Ингульцом". Главный тренер "горняков" Игор Йовичевич объявил стартовую 11-ку:
Трубин, Бондарь, Матвиенко, Ракицкий, Конопля, Судаков, Степаненко, Бондаренко, Крыськив, Келси, Зубков
В старте выходит новичок донецкого клуба Кевин Келси. В этом сезоне он сыграл 9 матчей в УПЛ и забил 4 мяча.
Также стал известен состав "Ингульца":
Паламарчук, Павлов, Кучеренко, Смоляков, Сидоренко, Осипенко, Запорожец, Коробенко, Козыренко, Головкин, Ситало
Начало матча - в 17:00 по Киеву. Следить за событиями можно в нашей
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