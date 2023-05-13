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Буяльский достиг отметки в 50 голов в рамках УПЛ

Премьер-лига
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47 - в футболке "Динамо"

Буяльский достиг отметки в 50 голов в рамках УПЛ

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

В рамках 26-го тура УПЛ одесский "Черноморец" обыграл киевское "Динамо".

Виталий Буяльский забил второй мяч "бело-синих" в этой встрече - хавбек отличился забитым мячом на 55-й минуте.

Этот гол стал юбиленым для 30-летнего полузащитника в рамках чемпионата Украины, а именно 50-м.

47 голов Виталий забил в футболке столичного клуба, и еще 3 - в составе ужгородской "Говерлы".

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев) Черноморец (Одесса)
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Источник:
ФК "Динамо"

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Комментарии (1)
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жажа_the_best (Харьков)
13.05.2023 в 17:20
Но нам украинским болельщикам буйальский запомницца не как игрок заколотивший полсотни мячей, а как отмороженный симулянт и жалкий клоун!
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