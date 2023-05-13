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Буяльский достиг отметки в 50 голов в рамках УПЛ
47 - в футболке "Динамо"
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
В рамках 26-го тура УПЛ одесский "Черноморец"
Виталий Буяльский забил второй мяч "бело-синих" в этой встрече - хавбек отличился забитым мячом на 55-й минуте.
Этот гол стал юбиленым для 30-летнего полузащитника в рамках чемпионата Украины, а именно 50-м.
47 голов Виталий забил в футболке столичного клуба, и еще 3 - в составе ужгородской "Говерлы".
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Источник:ФК "Динамо"
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13.05.2023 в 17:20
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