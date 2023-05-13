Буяльский достиг отметки в 50 голов в рамках УПЛ

В рамках 26-го тура УПЛ одесский "Черноморец" обыграл киевское "Динамо".

Виталий Буяльский забил второй мяч "бело-синих" в этой встрече - хавбек отличился забитым мячом на 55-й минуте.

Этот гол стал юбиленым для 30-летнего полузащитника в рамках чемпионата Украины, а именно 50-м.

47 голов Виталий забил в футболке столичного клуба, и еще 3 - в составе ужгородской "Говерлы".