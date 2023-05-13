УПЛ. Ингулец - Шахтер 0:2. Автобус действительно сломан

Ну, и Бог с тем переносом… Уже говорено-переговорено о нем ("Ингулец" без уважительных причин домашний матч провел на поле соперника). Но что с составом команды Сергея Ковальца? Билык, Ковалев, Казак, Одарюк, Кухарук, Резепов, Клименко, Поспелов, Нагиев – это все основа "Ингульца", которая сегодня оказалась либо в резерве, либо вне заявки. Ох и намудрили.

Единственное логическое объяснение такому тренерскому решению (по сравнению с предыдущей игрой только три футболиста сохранили свое место в стартовом составе) – это желание встряхнуть команду после поражения 0:3 от "Руха". Это поражение было неделю назад. Здесь, во Львове, на "Львов-Арене". Едва ли не единственный фактор, который сегодня мог быть в пользу "Ингульца" – это свежесть. Команда неделю базировалась в одном месте и имела возможность не тратить время, отведенное на подготовку, на переезды. Но достаточно ли этого, чтобы навязать "Шахтеру" бой?

"Шахтер" начал активно, осадив ворота не Билыка, а Паламарчука. Прострел Конопли сразу же вызвал панику во владениях номинальных хозяев, а удар от "Шахтера" пошел только вторым темпом, от Степаненко. Выше. Дальше – удар от Зубкова. На этот раз мимо рамки. "Шахтер" пристреливался. Третьим штрихом этого процесса (пристрелки) была попытка Келси пробить в одно касание после подачи с фланга. Неудачно.

"Ингулец" не имел такого количества моментов, но пытался отвечать качеством. Действительно, дальний удар Головкина по значению xG весил едва ли не столько же, сколько все удары "Шахтера" до этого. Другая попытка, которую своим ударом организовал Ситало, была уже не столь опасна. До поры до времени опасности не хватало и "горнякам": удары Ракицкого со штрафного и Степаненко с игры были слишком мягкими. Так и играли.

"Шахтер" активизировался в конце тайма. Проблем с количеством атак и доставкой мяча в штрафную не было. Были проблемы с последним ударом: попадали то в своих (Бондаренко в Степаненко), то мимо ворот (Келси). "Ингулец" ответил контратакой, которая завершилась фолом, назначением штрафного и ударом с него в исполнении Головкина. На самом деле, команда Ковальца выглядела не так плохо, как можно было спрогнозировать.

Номинальные гости активно начали и к вторую половину встречи. Зубков и Крыськив буквально продирались сквозь частокруг ног футболистов "Ингульца". Сам же "Ингулец" смог организовать контратаку с ударом Ситало. Перспективно. Не был "Ингулец" безнадежным. Ситуация зависела от того, сможет ли команда без оборонительных ошибок доиграть до финального свистка. Не сумела. Сначала Паламарчук неуверенно отразил дальний удар, привезя угловой. А затем при подаче этого углового оставили без присмотра Коноплю, который удачно пробил головой. Теперь уж "Ингулец" вынужден был менять тактику. Но не торопился с этим. Сергей Ковалец и дальше решил не раскрываться, делая акцент на разрушении атак "Шахтера". Выходило так же успешно, как и в первом тайме - "горняки" проникали в штрафную, а дальше тормозили. Но теперь для них это было не столь критично, ведь в активе уже был гол.

Хотя с таким подходом можно было доиграться до неприятностей. "Ингулец" огрызался и мог наказать, если бы Марусич ударом с близкого расстояния попал в ближний угол. Трубин бы не спас. Но это предположение. Реальность в том, что Паламарчук в районе 78-й минуты за пределами штрафной площадки сбил Сикана, за что получил удаление. На этом была точка. Автогол Павлова после прострела Тотовицкого – это просто последний шар в сердце остатков интриги.

"Шахтер" показал далеко не выдающуюся игру, однако забрал три очка. Сейчас для клуба это самое важное. "Ингулец"? В этом матче он на футбольном поле не опозорился – и на этом уже спасибо.

УПЛ. 26-й тур. 13.05.2023

Львов. "Львов Арена"

Арбитр в поле - Игорь Пасхал

"Ингулец" - "Шахтер" 0:2

Голы: Ефим Конопля 51, Виталий Павлов 85 (авт.)

"Ингулец": Алексей Паламарчук, Евгений Запорожец, Олег Осипенко (Максим Мельничук 46), Андрей Коробенко, Артём Ситало (Максим Марусич 68), Александр Кучеренко, Иван Головкин (Александр Козак 68), Владислав Р. Сидоренко (Олег Билык 81), Юрий Козыренко (Даниил Кравчук 86), Виталий Павлов, Артем Смоляков

"Шахтер": Анатолий Трубин, Валерий Бондарь, Тарас Степаненко, Александр Зубков (Марьян Швед 69), Дмитрий Крыськив (Андрей Тотовицкий 74), Кевин Келси (Даниил Сикан 60), Артём Бондаренко, Николай Матвиенко, Георгий Судаков, Ефим Конопля (Гиорги Гочолейшвили 60), Ярослав Ракицкий (Богдан Михайличенко 69)

Предупреждение: Олег Осипенко 23, Артёс Бондарекно 90+4

Удаление: Алексей Паламарчук 78