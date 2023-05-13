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УПЛ. Ингулец - Шахтер 0:2. Автобус действительно сломан

Премьер-лига
(2 голосов)

Лидер чемпионата не позволил себе оступиться

УПЛ. Ингулец - Шахтер 0:2. Автобус действительно сломан

Фото: ФК Шахтер

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Ну, и Бог с тем переносом… Уже говорено-переговорено о нем ("Ингулец" без уважительных причин домашний матч провел на поле соперника). Но что с составом команды Сергея Ковальца? Билык, Ковалев, Казак, Одарюк, Кухарук, Резепов, Клименко, Поспелов, Нагиев – это все основа "Ингульца", которая сегодня оказалась либо в резерве, либо вне заявки. Ох и намудрили.

Единственное логическое объяснение такому тренерскому решению (по сравнению с предыдущей игрой только три футболиста сохранили свое место в стартовом составе) – это желание встряхнуть команду после поражения 0:3 от "Руха". Это поражение было неделю назад. Здесь, во Львове, на "Львов-Арене". Едва ли не единственный фактор, который сегодня мог быть в пользу "Ингульца" – это свежесть. Команда неделю базировалась в одном месте и имела возможность не тратить время, отведенное на подготовку, на переезды. Но достаточно ли этого, чтобы навязать "Шахтеру" бой?

"Шахтер" начал активно, осадив ворота не Билыка, а Паламарчука. Прострел Конопли сразу же вызвал панику во владениях номинальных хозяев, а удар от "Шахтера" пошел только вторым темпом, от Степаненко. Выше. Дальше – удар от Зубкова. На этот раз мимо рамки. "Шахтер" пристреливался. Третьим штрихом этого процесса (пристрелки) была попытка Келси пробить в одно касание после подачи с фланга. Неудачно.

"Ингулец" не имел такого количества моментов, но пытался отвечать качеством. Действительно, дальний удар Головкина по значению xG весил едва ли не столько же, сколько все удары "Шахтера" до этого. Другая попытка, которую своим ударом организовал Ситало, была уже не столь опасна. До поры до времени опасности не хватало и "горнякам": удары Ракицкого со штрафного и Степаненко с игры были слишком мягкими. Так и играли.

"Шахтер" активизировался в конце тайма. Проблем с количеством атак и доставкой мяча в штрафную не было. Были проблемы с последним ударом: попадали то в своих (Бондаренко в Степаненко), то мимо ворот (Келси). "Ингулец" ответил контратакой, которая завершилась фолом, назначением штрафного и ударом с него в исполнении Головкина. На самом деле, команда Ковальца выглядела не так плохо, как можно было спрогнозировать.

Номинальные гости активно начали и к вторую половину встречи. Зубков и Крыськив буквально продирались сквозь частокруг ног футболистов "Ингульца". Сам же "Ингулец" смог организовать контратаку с ударом Ситало. Перспективно. Не был "Ингулец" безнадежным. Ситуация зависела от того, сможет ли команда без оборонительных ошибок доиграть до финального свистка. Не сумела. Сначала Паламарчук неуверенно отразил дальний удар, привезя угловой. А затем при подаче этого углового оставили без присмотра Коноплю, который удачно пробил головой. Теперь уж "Ингулец" вынужден был менять тактику. Но не торопился с этим. Сергей Ковалец и дальше решил не раскрываться, делая акцент на разрушении атак "Шахтера". Выходило так же успешно, как и в первом тайме - "горняки" проникали в штрафную, а дальше тормозили. Но теперь для них это было не столь критично, ведь в активе уже был гол.

Хотя с таким подходом можно было доиграться до неприятностей. "Ингулец" огрызался и мог наказать, если бы Марусич ударом с близкого расстояния попал в ближний угол. Трубин бы не спас. Но это предположение. Реальность в том, что Паламарчук в районе 78-й минуты за пределами штрафной площадки сбил Сикана, за что получил удаление. На этом была точка. Автогол Павлова после прострела Тотовицкого – это просто последний шар в сердце остатков интриги.

"Шахтер" показал далеко не выдающуюся игру, однако забрал три очка. Сейчас для клуба это самое важное. "Ингулец"? В этом матче он на футбольном поле не опозорился – и на этом уже спасибо.

УПЛ. 26-й тур. 13.05.2023
Львов. "Львов Арена"
Арбитр в поле - Игорь Пасхал
"Ингулец" - "Шахтер" 0:2
Голы: Ефим Конопля 51, Виталий Павлов 85 (авт.)

"Ингулец": Алексей Паламарчук, Евгений Запорожец, Олег Осипенко (Максим Мельничук 46), Андрей Коробенко, Артём Ситало (Максим Марусич 68), Александр Кучеренко, Иван Головкин (Александр Козак 68), Владислав Р. Сидоренко (Олег Билык 81), Юрий Козыренко (Даниил Кравчук 86), Виталий Павлов, Артем Смоляков
"Шахтер": Анатолий Трубин, Валерий Бондарь, Тарас Степаненко, Александр Зубков (Марьян Швед 69), Дмитрий Крыськив (Андрей Тотовицкий 74), Кевин Келси (Даниил Сикан 60), Артём Бондаренко, Николай Матвиенко, Георгий Судаков, Ефим Конопля (Гиорги Гочолейшвили 60), Ярослав Ракицкий (Богдан Михайличенко 69)

Предупреждение: Олег Осипенко 23, Артёс Бондарекно 90+4
Удаление: Алексей Паламарчук 78

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В статье: Шахтер (Донецк) Ингулец (Петрово)
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Комментарии (29)
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Геродот (Винница)
13.05.2023 в 19:47
Несмотря на победу, игра Шахтера совершенно не впечатлила. Абсолютно никакой первый тайм, котрый вообще ничем не запомнился. Но показал, что сегодня у Шахтера проявилась проблема в организации атакующей игры. Получив в центре поля мяч, защитники - то Ракицкий, то Бондарь останавливались и начинали разглядывать, где свои игроки впереди, а те уже давно прикрыты. Тогда начиналась перепасовка в центре поля без продвижения вперед, далее назад Трубину. Затем все повторялось. Игроки средней линии в первом тайме все выглядели слабо. Уже вторую игру подряд невыразительно выглядит Судаков, ничем не запомнились Бондаренко и Зубков. Келси в нападении вообще был нулевой. Похоже, это игрок последних 15 минут, когда он добивал уже изрядно вымотавшихся соперников. Лишь во втором тайме сумели забить гол с углового, а далее просто повезло - удалили вратаря Ингульца, да еще и срезали мяч в собственные ворота. Согласен с теми болелами, которые считают, что с такой игрой далеко не факт, что Шахтер получит золото. Незаметно было сегодня что играют лидер и команда-аудсайдер. Причины - на поверхности. Сегодня Шахтер по составу не очень высокого уровня команда, да еще и плохо сыграна. В ней нет лидера. Да и к квалификации Йовичевича как главного тренера с такой игрой Шахтера возникает все больше вопросов.
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0
жажа_the_best (Харьков)
13.05.2023 в 19:40
Днепр чемпион при любых обстоятельствах! Помним об этом друзья!
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0
-3
fanatSD (донецк)
13.05.2023 в 19:47
лучше пусть чемпионом станет заря.и ты утонешь в дерьме.твои "друзья"такие же как и ты-е.....е с рождения?помечтай идиот
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+1
0
жажа_the_best (Харьков)
13.05.2023 в 19:38
Конченая ка*цапская мразь ахметов купил с потрохами лопуха поворознюка. Тут даже обсуждать ничего не надо!
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-4
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scorpius (Ck)
13.05.2023 в 19:41
Эх, жажа... Вот бы тебе кто мозги купил...
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+1
0
fanatSD (донецк)
13.05.2023 в 19:43
уймись падаль ..... вчера ты гавкал что поровознюк сделает щахтёр 2:0.и вот опять обосрался.прикрой своё вонючее е....о и не вой.а лучше пойди удавись петушара
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0
-1
ukatan (Харьковская обл.)
13.05.2023 в 19:45
"Ка.апская мразь" - це ті хто пишуть коментарі на мові агресора.
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0
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scorpius (Ck)
13.05.2023 в 19:51
Кстати про "мову агресора" - то что эти русские свинодебилоиды разговаривают на МОЕМ родном языке то исключительно их проблема, а не моя. Мовою теж чудово спілкуюся, але якось іншим разом
+1
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Американец 2000
13.05.2023 в 20:02
Давайте хоть здесь без обсуждения мовы (((((Ненавидим мы русню, и перейдём через время на мову ! Время нужно !Большая часть ЗСУ говорит на русском языке и от этого хуже не воюет ! С детства большая часть Украины говорила на русском языке , и считала его родным ! После начала войны многие поменяли мнение о языке русском , и перестанут со временем его применять , но сразу это сделать невозможно !
+2
-1
Cassid (Kiev)
13.05.2023 в 19:23
Игра конечно ни о чем. Йови надо дать доиграть сезон и тепло попрощаться. Сказать спасибо за ЛЧ и, надеюсь, за чемпионство. Но строить новую команду должен кто-то другой. Кто-то, кто шарит в тактике, а не только в психологии и фарте. Фарт рано или поздно заканчивается.
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Американец 2000
13.05.2023 в 19:25
Для такого состава игроков - он наверное идеально подходит !
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Cassid (Kiev)
13.05.2023 в 19:36
А что за состав?Хороший состав, лучший в Украине. По позициям лучше только Довбик и ровня Пиха. Остальные позиции у Шахтера самые сильные в УПЛ.Просто Йови в атаку не умеет. И про это он сам год назад признавался.
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scorpius (Ck)
13.05.2023 в 19:28
Оно то так, только есть одна проблема - Йова это креатура Срны и чтоб от него избавиться, он должен серьезно обосраться. Такой ситуацией в обозримом будущем может стать разве что 3-е место по итогам чемпионата.
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Cassid (Kiev)
13.05.2023 в 19:36
Это печально.
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fanatSD (донецк)
13.05.2023 в 19:40
беда в том что руководство(палкина и срну)всё устраивает.скажут-первый сезон тренирует;команду еле собрали перед стартом;"мы на правильном пути".а так ты прав-он не подходит шахтёру.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
13.05.2023 в 19:10
столько просматривалось длинных забросов за спины защитникам, но нет: в центр, назад, в центр, назад влево, ... неужели йойо забыл, как расшатывать оборону соперника? куда делась командная скорость, которая появилась после рыгачки от зебры?
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0
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Американец 2000
13.05.2023 в 19:09
Что это за форма у Шахтёра такая странная была ? Белая , на рукавах полосы очень смахивающие на георгиевскую ленту ((((((( Кто придумал такую муть ?
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0
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scorpius (Ck)
13.05.2023 в 19:15
Пума)
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0
0
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Американец 2000
13.05.2023 в 19:23
Пума рекламирует георгиевскую ленту ? А если флаг рашисткий на форме будет - тоже команда тупо носить будет ? Головы нету у них что ли ?
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.05.2023 в 20:45
ты не в курсе, какие клубные цвета шд???
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.05.2023 в 19:06
с победой! но не с игрой!
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0
-1
fanatSD (донецк)
13.05.2023 в 19:12
а если бы конопля не забил?повезло.похоже йовичевич не тренер для шахтёра.команда тупо не знает что делать на поле
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Американец 2000
13.05.2023 в 19:30
Игроков хороших надо !
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scorpius (Ck)
13.05.2023 в 19:01
Не смотря на победу, игра Шахтера поочередно вызывала у меня то недоумение, то рвотный рефлекс, то чувство уныния. Такое впечатление, что когда играли в ЕК, то подсознательно игры чемпа задвигали на второй план для себя, а как освободились, то и начались проблемы. С такой игрой не то что чемпионами становиться, а и в ЕК делать нечего
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fanatSD (донецк)
13.05.2023 в 19:06
кто виноват и что делать?игроки необучаемые и не подходят шахтёру?или никудышний тренерский штаб?попали в яму?впечатление что выходящим на поле в форме шахтёра на всё наплевать.занимаются ....на поле.тут только бита и поможет?
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scorpius (Ck)
13.05.2023 в 19:13
Похоже что виноваты все сразу, но тренер больше. Тут проблемы с психологией налицо и скорее всего спад после форсированной подготовки к ЛЕ.
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tolina-ystas (Краматорск)
13.05.2023 в 19:01
Шахтёр не выглядит командой способной без проблем закончить чемпионат на первом месте.
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Американец 2000
13.05.2023 в 19:36
Днепр Ярославского уверенней смотрится ?
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fanatSD (донецк)
13.05.2023 в 19:01
отмучились?с такой игрой рассчитывать на многое не приходится.хорошо что соперник сам себе забивает(сами уже не способны?).представляю "битву" с вересом в следующем туре.о заре,днепре-1 и ворскле и думать страшно.
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