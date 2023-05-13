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Почет герою. Первый удар по мячу в матче Ингулец - Шахтер нанес защитник Азовстали

Премьер-лига
(1 голосов)

Станислав Керод был освобожден из плена в декабре 2022 года

Почет герою. Первый удар по мячу в матче Ингулец - Шахтер нанес защитник Азовстали

Instagram FC Shakhtar Donetsk

Новина українською

В рамках 26 тура УПЛ донецкий "Шахтер" играет против "Ингульца" в качестве номинальных гостей во Львове.

Первый удар по мячу в поединке нанес защитник Мариуполя и "Азовстали", капитан I ранга Станислав Керод.

В период с 2004 по 2022 год украинский воин проходил службу в Мариуполе – в Донецком пограничном отряде и отряде морской охраны Госпогранслужбы Украины. В декабре прошлого года Станислав был освобожден из российского плена.

Керод болеет за "горняков" и в прошлом посещал поединки "Шахтера" на "Донбасс Арене".

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В статье: Шахтер (Донецк) Ингулец (Петрово)
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Источник:
Instagram FC Shakhtar Donetsk

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