Григорчук: Несколько отрезков игры против Динамо можно назвать идеальными

Главный тренер одесского "Черноморца" Роман Григорчук прокомментировал победу над киевским "Динамо" в рамках 26-го тура УПЛ.

- Большое удовольствие. Мы смогли сделать так, что улыбнутся и будут радоваться наши фанаты, которые воюют. Мы очень стараемся для них, потому что мы знаем, как они стараются для нас. Это очень важно. Также важно, что мы заработали три очка, которые нам очень нужны. Потому что мы находимся в тяжелой ситуации в турнирной таблице. Стратегически и психологически уже легче, из-за чего это величайшее достижение.

По игре могу сказать, что несколько отрезков в нашем исполнении можно назвать совершенно идеальными в моем понимании, моем видении футбола. К сожалению, их было не так много, как хотелось бы. Но этим тоже не нужно раздражать Бога, а за это поблагодарить и порадоваться этому.

И очень важная вещь, которую хочется сказать – это реакция на второй пропущенный гол. Поверьте мне, в футболе когда ты думаешь, и команда, и клуб думают о каких-то больших достижениях, умении команды реагировать на пропущенный гол, как мы отреагировали в Кривом Роге и сегодня, как 2:2, у кого-то могло быть разочарование, команда наоборот отреагировала прекрасно, забив гл. Я думаю, что могли как забить, так и пропустить еще. Но по игре – хорошо.

- После 2:2 "Черноморец" забил не на ровном месте, имел 4 голевых момента. Этот отрезок вы называете идеальным?

- Да, я могу только с вами согласиться. Я действительно так думаю, как вы сформулировали вопрос. Как раз о таких эпизодах я говорил и о таком моменте, когда были созданы такие голевые ситуации и сам забитый гол. Это важная вещь.

- Можно ли утверждать, что ваша команда, ваши подопечные выполнили всю вашу установку? Если не секрет, что вам снилось перед матчем?

- Не снилось ничего, потому что достаточно крепко сегодня спал. Потому что в последние дни я не досыпал, спал по 4 часа. А вчера я лег в 12 часов и проснулся, что выспался хорошо и совсем ничего мне не снилось. Ну, это такие басни, правдивые басни.

Что касается установки, то в моем комментарии было сказано, что сегодня были отрезки футбола, которые я смело могу назвать совершенно идеальным футболом, в моем понимании. Конечно, установку мы такую даем. Но нельзя сказать, что она была выполнена, потому что мы говорим только об отрезках, а хочется, чтобы это было тотально и больше игрового времени. То есть где частично.

- Вы заметили отличия между "Динамо" под руководством Мирчи Луческу и Александра Шовковского?

- Я не могу сейчас ответить просто так или нет, каких-то пару слов. Во-первых, если брать Луческу, то для меня это – один из лучших тренеров в мире вообще. По своему пониманию футбола и по своим достижениям. Поэтому я думаю, что мы где-то не имеем права, и я в том числе с кем-то сравнивать и обсуждать Луческу. Это будет неправильно.

Я не хочу совсем сказать ничего плохого о других тренерах, потому что я ко всем с уважением отношусь. Но Луческу – это такая фигура, о которой мы должны очень говорить осторожно. А я лично могу говорить только в тонах высочайшего профессионализма, понимании футбола. Я хотел бы, чтобы эта фигура была в нашем футболе еще долго.

- Первый тайм матча с "Динамо" сегодня – это вообще лучший тайм "Черноморца" под вашим руководством?

- Вы говорите о первом тайме, но я не могу говорить о первом тайме в целом, я могу говорить только об отрезках. Были отрезки времени абсолютного футбола и я могу их назвать абсолютно идеальными, которые я хочу видеть. Но это не только было в первом тайме, а во втором тоже были моменты. Их было гораздо меньше, но они были. Если брать в целом, то, конечно, первый тайм был лучше, чем второй, и мы больше времени играли в тот футбол, который хотелось бы видеть.