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Динамо потеряло математические шансы на чемпионство в этом сезоне

Премьер-лига
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(1 голосов)

За четыре тура до конца сезона УПЛ

Динамо потеряло математические шансы на чемпионство в этом сезоне

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

В рамках 26-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" на своем поле проиграло одесскому "Черноморцу" - 2:3.

Таким образом, за четыре тура до конца этого сезона УПЛ у столичного клуба есть в своем активе 50 очков. Отставание от первого в турнирной таблице донецкого "Шахтера" составляет 13 баллов.

На данный момент в этой кампании национального первенства "бело-синие" одержали 15 побед, 5 раз сыграли вничью и 6 матчей проиграли.

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В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса)
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Комментарии (1)
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Oлeкcин (Н.)
13.05.2023 в 20:43
Суркисам в Монако не до шуб, вот и видим истинную силу много лет подряд дутого "чемпиона".
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