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Динамо потеряло математические шансы на чемпионство в этом сезоне
За четыре тура до конца сезона УПЛ
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
В рамках 26-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо"
Таким образом, за четыре тура до конца этого сезона УПЛ у столичного клуба есть в своем активе 50 очков. Отставание от первого в турнирной таблице донецкого "Шахтера" составляет 13 баллов.
На данный момент в этой кампании национального первенства "бело-синие" одержали 15 побед, 5 раз сыграли вничью и 6 матчей проиграли.
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Oлeкcин (Н.)
13.05.2023 в 20:43
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