Динамо потеряло математические шансы на чемпионство в этом сезоне

В рамках 26-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" на своем поле проиграло одесскому "Черноморцу" - 2:3.

Таким образом, за четыре тура до конца этого сезона УПЛ у столичного клуба есть в своем активе 50 очков. Отставание от первого в турнирной таблице донецкого "Шахтера" составляет 13 баллов.

На данный момент в этой кампании национального первенства "бело-синие" одержали 15 побед, 5 раз сыграли вничью и 6 матчей проиграли.