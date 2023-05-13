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Ингулец - Шахтер 0:2. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

"Горняки" идут за чемпионством

Ингулец - Шахтер 0:2. Обзор матча и видео голов

ФК "Шахтар" / Автор невідомий

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В рамках 26-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" в качестве номинальных гостей обыграл "Ингулец". Два гола "горняков" пришлись на второй тайм. После этой победы подопечные Игоря Йовичевича продолжает лидировать в турнирной таблице УПЛ, опережая второй "Днепр-1" на 5 очков (у днепрян есть еще матч в запасе). В свою очередь "Ингулец" расположился на 11-й позиции.

УПЛ. 26-й тур. 13.05.2023
Львов. "Львов Арена"
Арбитр в поле - Игорь Пасхал
"Ингулец" - "Шахтер" 0:2
Голы: Ефим Конопля 51, Виталий Павлов 85 (авт.)

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В статье: Шахтер (Донецк) Ингулец (Петрово)
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