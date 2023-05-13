Йовичевич о матче против Ингульца: Было бы такого судейства больше, то УПЛ была бы лучше

Главный тренер донецкого "Шахтера" прокомментировал победу над "Ингульцем" в рамках 26-го тура УПЛ.

– Решения арбитров текущего сезона очень часто влияют на результат матчей. Как вы оцените действия судейской бригады сегодня?

– Считаю, было справедливое судейство, которое не склонялось ни в одну сторону. В целом сегодня был хороший матч с точки зрения работы арбитров. Думаю, удаление было оправданным. Пенальти не было, но удаление – да. Остальное – да, более-менее: в ходе игры принимал решение, но они не влияли на результат, поэтому можем оценить "хорошо". Было бы такого судейства больше, то чемпионат был бы лучше, качественнее и болельщики были бы более довольны играми и честностью.

– Что можете сказать об игре и замене Дмитрия Криськива?

– Он почувствовал опять ту ситуацию, что его беспокоила, – в зоне голеностопа. Посмотрим, что скажут медики. Но он не такой футболист, который просто так уйдет с поля, если бы не чувствовал, что действительно не может продолжить. Это меня беспокоит. У нас четыре финала до конца, и досадно потерять такую боевую единицу, которая дает нам ту статистику, что у него есть, заменив Михаила Мудрика во второй части чемпионата, что было крайне необходимо. Посмотрим. Есть несколько дней до игры с "Вересом", и тогда увидим, кто будет готов. А что касается сегодняшнего матча, то можем сказать, что это очень важные три очка. Ощущается напряжение у всех команд – и тех, которые сражаются за выживание, и ведущих борьбу за чемпионство. Ты должен быть психологически стабильным, уравновешенным, не подвергаться давлению, когда игра не идет, когда теряешь свои моменты, когда, возможно, где-то пропадает контроль. Но было давление на ворота соперника: сегодня вновь нанесли 22 удара, равно как и в прошлом матче. То есть, не менее 20 ударов мы не реализуем, но реализация не до конца отражает то, что создаем. И забить два гола – это очень важно. Сыграли замены – это показатель, что команда существует, дышим как один, что мы – семья. И что не только начинающие игру должны решать все, но и скамейка тоже. И в этом наша сила – поддерживаем друг друга, что Сикан заработал ключевое удаление соперника, что Тотовицкий, ворвавшись вторым темпом, дал подачу, чтобы забили в свои ворота. Эти ключевые действия, которые принесли нам результат, дали футболисты, поддержавшие начинающих в старте игроков. Так что отдохнем, подготовимся к четырем финалам. А сегодня мы встали на шаг поближе к своей цели.