Металлист - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Заре" подвернулся хороший шанс нарастить преимущество над четвертым местом и вплотную приблизиться к гарантированию себе третьей позиции. Нужно победить "Металлист", не поражающий ни игрой, ни результатами. "Динамо" накануне уступило, так что три очка помогут "Заре" оторваться от конкурента на восемь баллов.

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Выйдет ли? Команда Патрика Ван Леувена приложит максимум усилий для этого. Матч состоится в воскресенье, 14-го мая 2023-го года, в 13:00 в Ужгороде на стадионе "Авангард".

Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит телеканал УНИАН. Также можно смотреть на YouTube-канале FootballHab. Бесплатно и без регистрации.

УПЛ. 26-й тур. 14.05.2023

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле – Андрей Коваленко

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