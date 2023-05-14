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Металлист - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Металлист - Заря: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 14.05.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
"Заре" подвернулся хороший шанс нарастить преимущество над четвертым местом и вплотную приблизиться к гарантированию себе третьей позиции. Нужно победить "Металлист", не поражающий ни игрой, ни результатами. "Динамо" накануне уступило, так что три очка помогут "Заре" оторваться от конкурента на восемь баллов.
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Выйдет ли? Команда Патрика Ван Леувена приложит максимум усилий для этого. Матч состоится в воскресенье, 14-го мая 2023-го года, в 13:00 в Ужгороде на стадионе "Авангард".
Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит телеканал УНИАН. Также можно смотреть на YouTube-канале FootballHab. Бесплатно и без регистрации.
УПЛ. 26-й тур. 14.05.2023
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Андрей Коваленко
"Металлист" 13:00 "Заря"
Текстовая онлайн трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – УНИАН, FootballHab
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