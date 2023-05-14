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Металлист - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Металлист - Заря: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 14.05.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Металлист - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

"Заре" подвернулся хороший шанс нарастить преимущество над четвертым местом и вплотную приблизиться к гарантированию себе третьей позиции. Нужно победить "Металлист", не поражающий ни игрой, ни результатами. "Динамо" накануне уступило, так что три очка помогут "Заре" оторваться от конкурента на восемь баллов.

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Выйдет ли? Команда Патрика Ван Леувена приложит максимум усилий для этого. Матч состоится в воскресенье, 14-го мая 2023-го года, в 13:00 в Ужгороде на стадионе "Авангард".

Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит телеканал УНИАН. Также можно смотреть на YouTube-канале FootballHab. Бесплатно и без регистрации.

УПЛ. 26-й тур. 14.05.2023
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Андрей Коваленко

"Металлист" 13:00 "Заря"

Текстовая онлайн трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – УНИАН, FootballHab

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В статье: Заря (Луганск) Металлист (Харьков) смотреть футбол онлайн
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