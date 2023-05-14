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Конопля: Матч против Ингульца был сложным, потому что мы забили всего на 51-й минуте

Премьер-лига
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И это сделал как раз Ефим

Конопля: Матч против Ингульца был сложным, потому что мы забили всего на 51-й минуте

Фото: ФК Шахтар

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Защитник "Шахтера" Ефим Конопля прокомментировал победу "горняков" в матче против "Ингульца":

“Да, матч действительно был довольно сложным, потому что мы забили всего на 51-й минуте. Имели много моментов, но могли и пропустить, что было бы не очень весело, ведь хорошая и организованная команда играла против нас сегодня. Однако мы со своей задачей справились и двигаемся дальше.

Есть вопросы к реализации, потому что создаем очень много моментов, есть немало ударов, но мяч просто не идет в ворота. Когда нужно забить, а у наших нападающих это, к сожалению, не получается, каждый может оказаться на моем месте и помочь команде.

Залог успеха в эпизоде с первым голом? Тренировки. Все, что отрабатываем на тренировках, воплотилось сегодня в игре. Давление на команду? Может, со стороны так кажется, но у нас в коллективе полный порядок – мы просто делаем свое дело и то, что договаривались. Борьба за чемпионство? Все самое интересное – впереди”, – цитирует Коноплю официальный сайт “Шахтера”.

Отметим, что для Ефима гол в ворота “Ингульца” стал вторым в этом сезоне. В общей сложности за "Шахтер" он провел 16 матчей в чемпионате и восемь поединков в еврокубках.

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В статье: Шахтер (Донецк) Ефим Конопля
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Источник:
ФК Шахтар

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