Конопля: Матч против Ингульца был сложным, потому что мы забили всего на 51-й минуте

Защитник "Шахтера" Ефим Конопля прокомментировал победу "горняков" в матче против "Ингульца":

“Да, матч действительно был довольно сложным, потому что мы забили всего на 51-й минуте. Имели много моментов, но могли и пропустить, что было бы не очень весело, ведь хорошая и организованная команда играла против нас сегодня. Однако мы со своей задачей справились и двигаемся дальше.

Есть вопросы к реализации, потому что создаем очень много моментов, есть немало ударов, но мяч просто не идет в ворота. Когда нужно забить, а у наших нападающих это, к сожалению, не получается, каждый может оказаться на моем месте и помочь команде.

Залог успеха в эпизоде с первым голом? Тренировки. Все, что отрабатываем на тренировках, воплотилось сегодня в игре. Давление на команду? Может, со стороны так кажется, но у нас в коллективе полный порядок – мы просто делаем свое дело и то, что договаривались. Борьба за чемпионство? Все самое интересное – впереди”, – цитирует Коноплю официальный сайт “Шахтера”.