Львов - Ворскла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Львов" сохраняет лишь теоретические шансы на то, чтобы избежать вылета или переходных матчей в конце сезона. Но для этого "сине-золотым" необходима серия побед, а пока у команды Анатолия Бессмертного восемь поражений подряд. "Ворскла" в последнее время также несколько сбросила обороты и не выигрывает в трех кряду поединках, а два крайних - проиграла. Оба коллектива хотят прервать печальные полосы и наконец-то победить.

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Чемпионат Украины. 26-й тур

14 мая. Начало в 13:00

"Львов" - "Ворскла"

Трансляция – Youtube-канал Setanta Sports

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