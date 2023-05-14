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Львов - Ворскла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Львов - Ворскла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

shakhtar.com

UA-Футбол
Новина українською

"Львов" сохраняет лишь теоретические шансы на то, чтобы избежать вылета или переходных матчей в конце сезона. Но для этого "сине-золотым" необходима серия побед, а пока у команды Анатолия Бессмертного восемь поражений подряд. "Ворскла" в последнее время также несколько сбросила обороты и не выигрывает в трех кряду поединках, а два крайних - проиграла. Оба коллектива хотят прервать печальные полосы и наконец-то победить.

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Чемпионат Украины. 26-й тур
14 мая. Начало в 13:00
"Львов" - "Ворскла"
Трансляция – Youtube-канал Setanta Sports
Текстовая трансляция - UA-Футбол

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В статье: Ворскла (Полтава) ФК Львов смотреть футбол онлайн
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