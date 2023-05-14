Вспомните стартовые составы Шахтера и Динамо в "золотом" матче 2006 года? Квиз

14 мая 2006 года был сыгран пока единственный "золотой" матч в чемпионате Украины, в котором донецкий "Шахтер" встречался с киевским "Динамо". Тогда судьба матча решилась в овертайме: победа досталась горнякам благодаря голу Джулиуса Агаховы.

Сегодня мы вам предлагаем вспомнить стартовые составы матча, пройдя наш тест. Будет дана позиция футболиста и вам нужно выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.