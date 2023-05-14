Полузащитник Черноморца: Не могу назвать матч против Динамо лучшим в сезоне

Полузащитник "Черноморца" Орест Кузик прокомментировал победу своей команды в матче против "Динамо":

“Не могу назвать эту встречу лучшей в сезоне. У нас была хорошая игра и с "Шахтером" (2:2). По результату, да, мы очень довольны. Хотя в начале второго тайма мы чуть-чуть расслабились, даже не знаю, что это было. Здорово, что мы победили, это самое главное сейчас.

О чем думали при счете 2:0? Особенно не было времени о чем-то думать. Наш главный тренер еще до стартового свистка предупреждал нас о том, что при любом счете нам нужно было играть так, как мы играем всегда.

В перерыве мы говорили о своей игре, о своих тактических ошибках. Мы должны были играть очень внимательно с соперником. Нужно не давать им простора и свободных зон.

После отдыха мы также сконцентрированными вышли на игру. Но первый гол "Динамо" нас надломил. Ванат один мяч отыграл, а еще через две минуты Буяльский счет сравнял. Но я рад, что мы прибавили и вырвали победу. Это придало нашей команде уверенность”, - сказал Кузык.