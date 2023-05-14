Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полузащитник Черноморца: Не могу назвать матч против Динамо лучшим в сезоне
Отметил также поединок с "Шахтером"
Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "Черноморца" Орест Кузик прокомментировал победу своей команды в матче против "Динамо":
“Не могу назвать эту встречу лучшей в сезоне. У нас была хорошая игра и с "Шахтером" (2:2). По результату, да, мы очень довольны. Хотя в начале второго тайма мы чуть-чуть расслабились, даже не знаю, что это было. Здорово, что мы победили, это самое главное сейчас.
О чем думали при счете 2:0? Особенно не было времени о чем-то думать. Наш главный тренер еще до стартового свистка предупреждал нас о том, что при любом счете нам нужно было играть так, как мы играем всегда.
В перерыве мы говорили о своей игре, о своих тактических ошибках. Мы должны были играть очень внимательно с соперником. Нужно не давать им простора и свободных зон.
После отдыха мы также сконцентрированными вышли на игру. Но первый гол "Динамо" нас надломил. Ванат один мяч отыграл, а еще через две минуты Буяльский счет сравнял. Но я рад, что мы прибавили и вырвали победу. Это придало нашей команде уверенность”, - сказал Кузык.
Футболист не захотел выделять именно "героя" встречи, однако указал на того, кто по его мнению был лучшим.
“Не хочу говорить о героях. Саша Демченко забил два мяча, можно его выделить. Но сегодня вся команда показала хорошую игру.
Да, турнирная таблица немного давит на нас. Но впереди еще четыре тура, и мы не знаем, что будет происходить дальше. Мы играем от матча к матчу, а после 30-го тура посмотрим в таблицу”, - добавил Кузик.
Отметим, что "Черноморец" одержал третью победу в пяти последних матчах. В настоящее время одесситы находятся на девятом месте, опережая зону переходных матчей на пять очков.
Популярное сейчас
- Россияне дважды за ночь атаковали Тернопольщину. В том числе повреждены 12 домов
- Поражение Динамо и Карпат, полный матч Забарного, ассист Цыганкова. Главные новости за 13 мая
- Скукотища. Реал Мадрид - Хетафе 1:0. Видео гола и обзор матча
- Селезнев: Я всю жизнь зарабатывал деньги футболом, а на своем прощальном матче хочу заработать для военных
- Криштиану Роналду получил в подарок уникальные часы за 120 тысяч долларов. ФОТО
- Красотка дня. Нереальная жена немецкой звезды Манчестер Сити. ФОТО