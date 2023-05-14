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Заря выигрывает у Металлиста со счетом 4:0 после первого тайма

Премьер-лига
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Команда харьковчан осталась в меньшинстве

Заря выигрывает у Металлиста со счетом 4:0 после первого тайма

Фото: Аліна Єрофеєва

Новина українською

После первого тайма матча 26-го тура УПЛ "Заря" выигрывает у "Металлиста" (4:0).

Первый гол забил Мизюк уже на 26-й секунде встречи. Затем последовал мяч Герреро, а за ним - Шахова и Имерекова.

К тому же харьковская команда осталась в меньшинстве. Егор Демченко был удален на 31-й минуте за то, что рукой отбил летящий в ворота мяч. Также был назначен пенальти, который не реализовал Сергей Булец – выше ворот.

За первый тайм "Заря" нанесла 19 ударов, 8 из которых в створ ворот.

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В статье: Заря (Луганск) УПЛ Металлист (Харьков)
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