Заря выигрывает у Металлиста со счетом 4:0 после первого тайма

После первого тайма матча 26-го тура УПЛ "Заря" выигрывает у "Металлиста" (4:0).

Первый гол забил Мизюк уже на 26-й секунде встречи. Затем последовал мяч Герреро, а за ним - Шахова и Имерекова.

К тому же харьковская команда осталась в меньшинстве. Егор Демченко был удален на 31-й минуте за то, что рукой отбил летящий в ворота мяч. Также был назначен пенальти, который не реализовал Сергей Булец – выше ворот.

За первый тайм "Заря" нанесла 19 ударов, 8 из которых в створ ворот.