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Заря выигрывает у Металлиста со счетом 4:0 после первого тайма
Команда харьковчан осталась в меньшинстве
Фото: Аліна Єрофеєва
После первого тайма матча 26-го тура УПЛ "Заря" выигрывает у "Металлиста" (4:0).
Первый гол забил Мизюк уже на 26-й секунде встречи. Затем последовал мяч Герреро, а за ним - Шахова и Имерекова.
К тому же харьковская команда осталась в меньшинстве. Егор Демченко был удален на 31-й минуте за то, что рукой отбил летящий в ворота мяч. Также был назначен пенальти, который не реализовал Сергей Булец – выше ворот.
За первый тайм "Заря" нанесла 19 ударов, 8 из которых в створ ворот.
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