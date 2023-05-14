УПЛ. Металлист - Заря 0:5. Уничтожение

Это будет не классический отчет о матче. Отчет – это описание действий двух команд. Но ведь в сегодняшнем матче одна из команд не действовала, а просто стояла на поле. Выполняла роль манекенов. Это стыдоба для тех, кто болеет за харьковский "Металлистом", но такова реальность…

А еще интересно, будут ли и сейчас говорить о "сливе", как это было после матча "Металлиста" с "Днепром-1"? Ну, просто сейчас даже больше оснований – автогол уже на 26-й секунде матча. наверное, самый быстрый самострел в истории чемпионата Украины. Герреро и Булеца разыграли комбинацию, 10-й номер "Зари" простреливал, Мизюк срезал в свои.

Не прошло и десяти оборотов минутной стрелки, как забил Герреро. Атака "Зари" была позиционной, но завершающая фаза оказалась сольной. Нападающий просто сместился из центра немного правее и точно пробил. И чтобы окончательно похоронить любые надежды номинальных хозяев – гол Шахова вторым темпом. Герреро оставил в дураках нескольких защитников "Металлиста", прострелил, Русин из-под своего оппонента пробил в штангу, Шахов вовремя сыграл на добивании.

"Гулять – так по полной", - по такому принципу сегодня играла "Заря". Иначе и не объяснить, что центральный защитник Имереков с игры забивает головой с нескольких метров после передачи, кстати, другого защитника Романа Вантуха. 0:4 в первом тайме.

И это еще мы не говорим о ряде моментов, нереализованных "Зарей". От Герреро, Булецы, Русина, Бражко. Были попадания в каркас, были такие атаки, которые снова заставляли защитников "Металлиста" ошибаться и действовать на грани автогола. Но об одном из эпизодов, не закончившимся голом, все же надо сказать – важен. Ермолов ошибся на выходе, "Заря" получила возможность продолжить атаку вторым темпом. Русин бил по воротам и Демченко рукой на линии перекрыл мячу путь в сетку. Конечно, удаление. И "Металлисту" еще повезло, что с "точки" Булеца пробил над перекладиной. Хотя можно ли о счастье говорить в контексте этого матча?

Понятно, в каком ключе развивался второй тайм. "Металлист" пытался еще больше не погрузиться в то болото, в котором оказался по итогу первых 45-ти минут. А "Заря" просто тренировалась перед следующей игрой. Три очка уже были в кармане луганчан, а вместе с тем – комфортная уверенность относительно минимум третьего итогового места. Ведь накануне "Динамо" проиграло, поэтому победа "Зари" отдалила луганчан от киевлян на расстояние восьми баллов. За четыре тура до финиша.

Главной задачей "Зари" на оставшееся игровое время отчетного матча было избежание травм. Ибо третье место – это минимум, на который претендует команда Ван Леувена. Но есть еще намерения бороться за второе (или даже первое?) и Лигу чемпионов. А для этого нужны ресурсы. Ну а гол Бражко с пенальти, назначенного за фол Николишина против Погорелого – как бонус, как лишняя демонстрация несомненного преимущества над соперником. "Заря" здесь победила с таким же счетом, как недавно - "Днепр-1".

"Металлист"? Теоретические шансы спастись еще есть. Но игра в защите катастрофически слаба…

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

УПЛ. 26-й тур. 14.05.2023

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле - Андрей Коваленко

"Металлист" - "Заря" 0:5

Голы: Александр Мизюк 1 (авт.), Эдуардо Герреро 10, Евгений Шахов 21, Максим Имереков 27, Владимир Бражко 85 (пен.)

"Металлист": Даниил Ермолов, Александр Мизюк, Андрей Ралюченко, Сергей Панасенко (Максим Багачанский 46), Максим Прядун, Владислав Наумец (Геннадий Синчук 87), Егор Картушов (Евгений Рязанцев 46), Егор Демченко, Роберто Коррал, Юрий Романюк (Кирилл Влага 82), Алекс Чидомере (Александр Николишин 33)

"Заря": Александр Сапутин, Богдан Бутко, Владимир Бражко, Денис Антюх (Алексей Хахлев 66), Сергей Булеца (Дмитрий Мишнёв 66), Евгений Шахов, Назарий Русин (Владислав Погорилый (2003) 46), Максим Имереков, Эдуардо Герреро (Павел Полегенько 77), Арсений Батагов, Роман Вантух (Игорь Снурницын 46)

Предупреждения: Максим Прядун 49, Александр Мизюк 56, Александр Николишин 58, Евгений Рязанцев 76 - Игорь Снурницын 52

Удаление: Егор Демченко 31

Нереализованный пенальти: Сергей Булеца 33