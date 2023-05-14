Бесславный конец. Львов - Ворскла 0:2

"Львов" уверенно движется к вылету в Первую лигу, и матч против "Ворсклы" мог официально оформить вылет львовян из Премьер-Лиги.

Мог, и фактически его оформил, вчистую проиграв полтавчанам.

Предматчевые расклады были вполне просты и понятны – львовянам нужно было побеждать (и не только в этом матче), "Ворскле" уже особо ничего не нужно, разве что кроме заботы о своих болельщиках, которые уже три матча не видели побед своей любимой команды.

Бессмертный продолжает тасовать состав, надеясь найти ту середину, которая сможет вывезти льявовян хоть куда-то. После поражения "Металлисту" на "Ворсклу" тренер поменял чуть-ли не полсостава - в запас присели Симинин, Сасовский, Алибеков, Бугай. В атаке к "неприкасаемым" Свржняку и Кузыку вышел Мышенко.

У полтавчан все более-менее в старте стабильно. Самая большая неожиданность – Олейник остался в запасе. Также на лавку сел Яворский, а в пару к Кане и Сефери в атаке вышел Челядин.

Юрченко, который, по информации СМИ, вернулся к тренировкам, все еще остается вне заявки.

Начали хозяева, на правах "хозяев" довольно активно. Минут 10-15 "Львов" пытался напрягать оборону "Ворсклы". Но пытаться и делать – разные вещи. Опасности от этой активности не было никакой, а ближе к середине тайма полтавчане отодвинули эти потуги, а ближе к концу тайма и вовсе поджали львовян. Не то что все горело в защите у "Львова", но Степанюк опасно пробил, Пердута вываливался на опасную ударную под углом, а в самой концовке Кравец после углового головой дал в штангу. Должны были забивать полтавчане еще до перерыва.

Но забили после. Забили спокойно и уверенно, с пенальти после углового - Мышенко в зоне без мяча заплел ноги сопернику, Абдула свистнул фол, львовяне с фатализмом даже особо не протестовали, ну а Сефери с "точки" спокойно переиграл Рыбку.

Играть было еще почти тайм, но у львовян не было в атаке ничего. От слова совсем. Абсолютная пассивность, когда непонятно, или ты просто не можешь, или уже сдался.

А в самом конце Скляр после прострела Кравца с фланга окончательно прервал агонию соперника.

0:2. "Львов" почти вылетел. Почти, потому что в этом туре нужно дождаться побед "Вереса" и "Руха", если они будут. А если не будут, то "Львову" нужно ждать очного дерби против "Руха" в следующем туре, чтобы подтвердить, какая из львовских команд больше достойна Первой лиги.

VBET-лига. 26-й тур

14 мая, Львов, стадион "СКИФ"

ФК "Львов" – "Ворскла" (Полтава) 0:2

Голы: Сефери (57, пен.), Скляр (90+2)

Предупреждения: Мышенко - Бацула

ФК "Львов": Рыбка, Грисьо, Габриэль, Никитюк, Траоре (Симинин, 19), Богунов (Ременяк, 71), Вовкун, Мильченко, Кузык (Беляев, 71), Мышенко (Алибеков, 80), Свржняк (Бугай, 46)

"Ворскла": Исенко, Кравец, Пердута, Скляр (Рамирес, 90+1), Степанюк, Сефери, Павлюк, Бацула, Нестеренко (Кулаковский, 90+1), Челядин (Черныш, 81), Кане (Лопес, 84)