Ван Леувен: Мы понимали, как будет играть сегодня Металлист

Наставник "Зари" Патрик Ван Леувен дал комментарий после разгромной победы над "Металлистом" в матче 26-го тура УПЛ (5:0):

- Мы начали игру неплохо, забили много мячей. Но должны были забивать больше. Во втором тайме игра не была столь зрелищной, как в первом, но мы также забили и победили.

- Ждали ли вы сегодня чего-то большего от соперника? Оправдал ли соперник ваши ожидания?

– Мы понимали, как будет играть соперник. На неделе показывали ребятам, как играет "Металлист". Мы забили два быстрых гола, и это облегчило нам задачу на этот матч.

- Если посмотреть в турнирную таблицу, "Заря" видится претендентом на чемпионство. Команда и вы лично думаете сейчас о шансах стать чемпионом?

– Мы понимаем это. Понимали это и перед сегодняшней игрой. Но наша главная задача – побеждать в каждой игре и быть как можно выше в турнирной таблице, – сказал тренер.