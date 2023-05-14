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Ван Леувен: Мы понимали, как будет играть сегодня Металлист
Коуч рассказал подробности сегодняшнего успеха
Фото - Олександр Приходько
Наставник "Зари" Патрик Ван Леувен дал комментарий после разгромной победы над "Металлистом" в матче 26-го тура УПЛ (5:0):
- Мы начали игру неплохо, забили много мячей. Но должны были забивать больше. Во втором тайме игра не была столь зрелищной, как в первом, но мы также забили и победили.
- Ждали ли вы сегодня чего-то большего от соперника? Оправдал ли соперник ваши ожидания?
– Мы понимали, как будет играть соперник. На неделе показывали ребятам, как играет "Металлист". Мы забили два быстрых гола, и это облегчило нам задачу на этот матч.
- Если посмотреть в турнирную таблицу, "Заря" видится претендентом на чемпионство. Команда и вы лично думаете сейчас о шансах стать чемпионом?
– Мы понимаем это. Понимали это и перед сегодняшней игрой. Но наша главная задача – побеждать в каждой игре и быть как можно выше в турнирной таблице, – сказал тренер.
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