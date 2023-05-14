Верес - Металлист 1925 - 1:0. Вдохновились казацкой славой

Когда нет результата, как бы ты ни старался, приходится цепляться за любые способы изменить ситуацию. Над походами в церковь обычно насмехаются, как и над демонстрацией каких-то героических фильм, чтобы вдохновляли на подвиги. Но если это дает эффект, то почему нет. В "Вересе" решили одной акцией закрыть два гештальта. Команда отправилась в историко-мемориальный заповедник "Поле Берестецкой битвы" - места битвы казаков с поляками времен национально-освободительной войны под руководством Богдана Хмельницкого. Там расположены и музей, и храм, чтобы и силы обрести, и успокоиться.

А переживать "Вересу" действительно есть почему. Ровенчане до сих пор находятся в зоне переходных матчей – это не критично, но рисковать в матчах с "Карпатами", ЛНЗ или "Металлургом" вряд ли кто-то хочет. Да еще и эта "нефартовость" родного Авангарда…

Юрий Вирт решил на этот матч выставить Геннадия Пасича в полузащите, в то время как в обороне на флангах действовали Гагун и Балан. Еще одна смена касалась нападения – вместо Шестакова вышел Гайдучик. У "Металлиста 1925" изменений было гораздо больше. Вовремя вернулся Мозиль, сменивший Сидоренко в рамке. Евгений Ткачук составил компанию Безуглому в центре обороны, на правом фланге вышел Жичиков. Большой проблемой для Эдмара и Голодюка стало отсутствие подхватившего вирус Ростислава Русина. Таким образом, пришлось выпускать в основе Абдуллаева. Проблему отсутствия забивного форварда решили с помощью 19-летнего Островского.

В прошлом туре "Верес" вроде бы играл активнее "Колоса", но в действиях команды не чувствовалось азарта, все происходило слишком академически. В этот раз тоже не было чегото экстраординарного в атаке, но факт остается фактом – для зрителя играли только хозяева. Основным оружием для "Вереса" стали подачи с фланга на Гайдучика. Он отчаянно вел борьбу, несмотря на то, что уже в самом начале получил рассечение после столкновения с Евгением Ткачуком. И стоит заметить, что Николай, по крайней мере, однажды был очень близок к взятию ворот, но мяч пролетел рядом со стойкой.

Говорят, неплохо прикладывался по мячу Кучеров, но надежно сыграл Мозиль. Но об этом эпизоде можем судить только по словам комментатора – трансляция до перерыва была никудышной. Наконец, на перерыв команды пошли при равном счете на табло, но со статистикой ударов 10:1 в пользу ровенцев.

После перерыва харьковчане, которым тоже следует переживать за сохранение места в элите, попытались активизироваться, но уже на 50-й минуте пропустили мяч в свои ворота. Пасич разогнался по левому флангу, отдал в штрафную на Лебеденко, тот поставил корпус защитнику и удачно покатил назад на Геннадия, который с угла штрафной пробил в угол.

Когда же Курило схватил руками Гайдучика и не пустил его на свидание с Мозилем, за что получил красную карточку, победа "Вереса" стала неотвратимой. Ровенчане поймали кураж, атаковали разнообразно, били много, не хватало одного – голов. Клец, Гагун, Дахновский, Кучеров – каждый из них претендовал на забитый мяч, но безрезультатно. В конце концов, гол Пасича оказался единственным и победным для "Вереса". Поездка на место казацкой силы помогла. По крайней мере, в этом матче.

VBET лига. 26-й тур

14 мая. Ровно. Стадион "Авангард"

"Верес" 14:00 "Металлист 1925" 1:0

Гол: Пасич 59

"Верес": Когут – Балан, Курко, Вовченко, Гагун – Кучеров, Клец – Близниченко (В.Шарай 80), Лебеденко (Дахновский 81), Пасич (Вадовский 90+2) – Гайдучик (Шестаков 75)

Тренер: Юрий Вирт

"Металлиста 1925": Мозиль – Жичиков, Безуглый, Е.Ткачук, Рудавский (Курило 54) – Д.Кравченко (Вачиберадзе 54), Габелок, А.Ткачук (Игор 83) – Ременюк, Абдуллаев (Коваленко 63), Островский ( 54)

Тренер: Эдмар Галовский

Арбитр: Александр Соловьян

Удаление: Курило 59