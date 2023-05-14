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Львов сыграет по меньшей мере в переходных матчах за сохранение прописки в УПЛ
"Львы" максимально близки к вылету из элитного дивизиона.
UA-Football/Автор - Олександр Приходько
В рамках 26-го тура чемпионата Украины "Львов"
"Львы" уступили в 9-м матче подряд. Подопечные Анатолия Бессмертного за 4 четыре тура до конца сезона имеют в своем активе 13 очков и занимают последнее место в турнирной таблице УПЛ. "Львов" отстает от занимающего 15-ю позицию "Металлиста" на 9 баллов.
Таким образом, львовская команда по итогам этой кампании сыграет по меньшей мере в переходных матчах за сохранение прописки в элитном дивизионе или вообще вылетит в Первую лигу Украины.
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