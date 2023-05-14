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Львов сыграет по меньшей мере в переходных матчах за сохранение прописки в УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

"Львы" максимально близки к вылету из элитного дивизиона.

Львов сыграет по меньшей мере в переходных матчах за сохранение прописки в УПЛ

UA-Football/Автор - Олександр Приходько

Новина українською

В рамках 26-го тура чемпионата Украины "Львов" на своем поле проиграл полтавской "Ворскле" – со счетом 0:2.

"Львы" уступили в 9-м матче подряд. Подопечные Анатолия Бессмертного за 4 четыре тура до конца сезона имеют в своем активе 13 очков и занимают последнее место в турнирной таблице УПЛ. "Львов" отстает от занимающего 15-ю позицию "Металлиста" на 9 баллов.

Таким образом, львовская команда по итогам этой кампании сыграет по меньшей мере в переходных матчах за сохранение прописки в элитном дивизионе или вообще вылетит в Первую лигу Украины.

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В статье: Ворскла (Полтава) ФК Львов
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Комментарии (1)
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v_chanas@wp.pl (Warszawa)
14.05.2023 в 16:45
Які перехідні матчі? ФекаЛ вилітає напряму... щось безсмертний тренер так довго засидівся...
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