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Металлист - Заря 0:5. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Металлист – Заря, украинская Премьер-лига, 14 мая 2023

Металлист - Заря 0:5. Видео голов и обзор матча

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Металлист – Заря, которые встречались в 26-м туре УПЛ. Уже на первой минуте харьковчане пропустили – в свои ворота срезал Мизюк. Позже Герреро забил свой пятый гол в Украине, Шахов оформил разгром, а Имереков сделал счет неприличным. Еще в первом тайме могло быть пять, но Булеца не реализовал пенальти. Впрочем, перед финальным свистком Бражко таки попал с 11-метровой отметки. Заря продолжает погоню за Днепром-1 и Шахтером, Металлист остается предпоследним.

УПЛ. 26-й тур. 14.05.2023
Ужгород. Стадион "Авангард"

"Металлист" - "Заря" 0:5
Голы: Александр Мизюк 1 (авт.), Эдуардо Герреро 10, Евгений Шахов 21, Максим Имереков 27, Владимир Бражко 85 (пен.)

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В статье: Заря (Луганск) Металлист (Харьков)
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