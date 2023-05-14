Металлист - Заря 0:5. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Металлист – Заря, которые встречались в 26-м туре УПЛ. Уже на первой минуте харьковчане пропустили – в свои ворота срезал Мизюк. Позже Герреро забил свой пятый гол в Украине, Шахов оформил разгром, а Имереков сделал счет неприличным. Еще в первом тайме могло быть пять, но Булеца не реализовал пенальти. Впрочем, перед финальным свистком Бражко таки попал с 11-метровой отметки. Заря продолжает погоню за Днепром-1 и Шахтером, Металлист остается предпоследним.

УПЛ. 26-й тур. 14.05.2023

Ужгород. Стадион "Авангард"



"Металлист" - "Заря" 0:5

Голы: Александр Мизюк 1 (авт.), Эдуардо Герреро 10, Евгений Шахов 21, Максим Имереков 27, Владимир Бражко 85 (пен.)