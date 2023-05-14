  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Четыре очка до Александрии. Кривбасс – Рух 1:0
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Четыре очка до Александрии. Кривбасс – Рух 1:0

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Борьба за еврокубки продолжается?

Четыре очка до Александрии. Кривбасс – Рух 1:0

Фото: ФК Кривбас / Автор невідомий

Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

На обе команды в стартовых составах было по одной относительной неожиданности. У хозяев даже в заявку не попал Татарков: его заменил Приходько. У гостей ожидалось возвращение в старт после дисквалификации Холода, однако главный тренер сделал ставку на Слюбика.

Возможно, "Кривбасс" и имеет еврокубковые амбиции, но Юрий Вернидуб показывает уже сейчас невероятно эффективную работу. Вы только посмотрите, например, на количество забитых криворожцами голов в текущем чемпионате и сравните с другими участниками лиги: атака "красно-черных" только одиннадцатая в лиге. Как следствие: не забили "Ингульцу", а еще раньше "Минаю" - борцам за выживание. Даже "Рух" больше забивает, а за 270 последних минут вообще пропустил только однажды. Именно умение "Кривбасса" взламывать оборону андердогов было ключевым вопросом этого противостояния.

"Рух" с первых минут решил примерить на себя роль команды, владеющей мячом и использовать забросы к линии штрафного. Иногда получалось перспективно, но в целом больших объемов работы у Клищука не было. Самым активным был Климчук: у него была возможность убежать от защитников, но голкипер на выходе мяч забрал, и он же под углом неплохо стрелял, но и здесь дуэль за собой оставил вратарь.

Постепенно инициатива перешла к "Кривбассу", который действовал более разнообразно с привлечением флангов. Все выглядело симпатично до штрафной, а там все становилось слишком прямолинейно: Лунев из центра и Понедельник под углом, похоже, думали пробить голкипера насквозь, а Стецьков чуть раньше не смог обработать мяч, чтобы нанести удар с угла вратарской.

В перерыве Вернидуб решил провести первую замену: вместо Лунева бросил в бой Сосу, подписанного клубом в начале этого месяца. Легионер из Нигера выглядел тяжело (из-за нехватки формы), однако пространство на поле находил эффективнее партнера по команде, отправившегося на скамью запасных. Именно Даниэль стал соучастником первого опасного момента в матче: открылся под передачу с фланга Хомченовского, но перед воротами не обыграл Панькива.

Как оказалось, это был едва ли не единственный серьезный момент на обе команды до завершения игры. В дальнейшем команды проделали много беговой и силовой работы, но все это было бесполезно, учитывая, что ни у "Кривбасса", ни у "Руха" не было снайперов, которые могли попасть в створ ворот. Все шло мимо. Что не шло мимо – становилось легкой добычей для голкиперов. Показательный момент произошел за десяток минут до финального свистка: Капич свой красивый проход, во время которого ушел от двух оппонентов, завершил ударом в сторону рекламных щитов.

Никто сегодня на победу не наиграл. "Кривбасс" должен был довести серию до трех подряд игр без забитых, а "Рух" - до такого же количества без пропущенных. Однако за две минуты до завершения основного времени Довгий допустил грубую ошибку в собственной штрафной, врезавшись в Капича. Монзуль даже могла себя не утраждать включать свой ВАР-телевизор, чтобы посмотреть повтор: все было очевидно. Сам пострадавший приговор привел в действие. Времени, чтобы спастись, у львовян не было.

Один гол, который может оказать серьезное влияние на развитие борьбы за Лигу конференций. Теперь "Кривбасс" отстает от "Александрии" всего на четыре очка. Учитывая любовь александрийцев к ничьим, вполне рабочее расстояние за четыре тура до финиша.

Кривой Рог. Стадион: "Горняк"
Главный арбитр: Евгений Арановский (Киев)
Ассистенты: Андрей Скрипка (Кропивницкий), Александр Корнийко (Миргород)
Кривбасс - Рух 1:0
Гол: Рифет Капич 90 (пен.)
Кривбасс: Андрей Клищук, Тимур Стецков, Клим Приходько (Вячеслав Рябов 90+1), Андрей Понедельник, Рифет Капич, Дмитрий Хомченовский, Даниил Бескоровайный, Максим Лунёв (Даниэль Соса 46), Роман Дебелко, Иван Дибанго, Максим Задерака
Рух: Юрий Панькив, Юрий Климчук, Остап Притула (Алексей Довгий 53), Уив Соломон-Отабор (Илья Квасница 65), Денис Пидгурский, Фабрисио Альваренга (Ярослав Карабин 88), Роман Дидык, Таллес Бренер, Ростислав Лях, Богдан Слюбик, Виталий Роман
Предупреждения: Даниил Бескоровайный 28 - Роман Дидык 30

По теме
yellow-arrow
Верес - Металлист 1925 1:0. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Вырванная победа. Кривбасс - Рух 1:0. Обзор матча и видео гола
yellow-arrow
Минай - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 15.05.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Рух (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
фрілансер (Львів)
14.05.2023 в 18:12
Ахіба в УПЛ мають бути львівські клуби!? от три -- в першій то сила! Грошей трохи є, інфраструктура -- є! там і менеджемнт буде видно й в кого які вболівальники
Ответить
+1
0
v_chanas@wp.pl (Warszawa)
14.05.2023 в 17:52
Винниківських козлят вирухали... даєш ФекаЛ і козлят в пердив!!!...
Ответить
0
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде