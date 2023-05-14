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Вырванная победа. Кривбасс - Рух 1:0. Обзор матча и видео гола

Премьер-лига
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Кривбасс - Рух ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 14.05.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Вырванная победа. Кривбасс - Рух 1:0. Обзор матча и видео гола

Фото: УПЛ

Новина українською

"Кривбасс" и "Рух" сыграли матч в рамках 26 тура УПЛ. На последних минутах благодаря пенальти криворожане вырывают победу.

Матч проходил без голов, вплоть до 90 мин, где Рифет Капич реализовал 11-ти метровый удар. Эта победа для хозяев стала 150-й победой в домашних матчах Чемпионата Украины. Также, выигрыш юбилейный и для Юрия Вернидуба - для него это 100-я тренерская виктория во главе разных команд.

"Кривбассу" остается 4 очка до Александрии, которая находится на 5 месте в зоне Лиги Конференций. Клуб из Кривого Рога занимает 6 позицию в таблице и имеет в своем активе 35 баллов.

"Рух" борется за прописку в УПЛ, и сейчас занимает 14 место с 24 очками.

VBET лига. 26-й тур
14 мая, Кривой Рог. Стадион: "Горняк"
"Кривбасс" - "Рух" 1:0
Гол: Рифет Капич 90 (пен.)

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Рух (Львов)
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