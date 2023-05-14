Вырванная победа. Кривбасс - Рух 1:0. Обзор матча и видео гола

"Кривбасс" и "Рух" сыграли матч в рамках 26 тура УПЛ. На последних минутах благодаря пенальти криворожане вырывают победу.

Матч проходил без голов, вплоть до 90 мин, где Рифет Капич реализовал 11-ти метровый удар. Эта победа для хозяев стала 150-й победой в домашних матчах Чемпионата Украины. Также, выигрыш юбилейный и для Юрия Вернидуба - для него это 100-я тренерская виктория во главе разных команд.

"Кривбассу" остается 4 очка до Александрии, которая находится на 5 месте в зоне Лиги Конференций. Клуб из Кривого Рога занимает 6 позицию в таблице и имеет в своем активе 35 баллов.

"Рух" борется за прописку в УПЛ, и сейчас занимает 14 место с 24 очками.