Вернидуб: Было бы досадно, если бы сегодня с Рухом потеряли очки

Главный тренер криворожского "Кривбасса" Юрий Вернидуб поделился мыслями после победы над львовским "Рухом" в рамках 26-го тура УПЛ.

- Было бы досадно, если бы потеряли сегодня очки. Не хочу ни в коей мере оскорбить "Рух", потому что у них очень неплохая молодая команда, играющая своими воспитанниками. В составе также много хороших иностранных игроков. Соперник мне очень понравился, команда у них боевая. Понимаю, что тренеру "Руха" очень тяжело, но очень хотел бы, чтобы они остались в УПЛ. Они этого действительно заслуживают. У них хорошая инфраструктура, база и команда.

Что касается "Кривбасса", то игра нам давалась. Мы практически всю игру контролировали, за исключением определенных моментов. Но только мы виноваты в этих проблемах, потому что теряли мяч. Знали, что "Рух" неплохо выбегает в контратаки. Так и вышло в принципе. Благо, не пропустили ни один их контрвыпад. У нас моменты были, но подвела реализация.

Спасибо ребятам, которые не остановились после первого тайма, и на второй тайм настроились и одержали тяжелую победу. Тем более, у нас есть проблемы с составом. Многие игроки сейчас выпали из-за травм. Еще и Бескоровайный получил четвертую желтую карточку в сезоне и пропустит игру в Полтаве. Очень тяжело в таких условиях усилить игру. Надеюсь, с помощью наших ребят, которые меньше играют, мы все-таки будем и дальше добиваться результата в этом сезоне.

- Сегодня вы как тренер дошли до отметки в 100 побед в УПЛ. Как это прокомментируете?

- Я очень рад. Благодарю вас за эти слова и эту информацию. Но главное, чтобы "Кривбасс" занял как можно выше место в таблице. Мы с президентом Константином Федоровичем хотим построить здесь сильную команду и будем идти к этому. Да, очень тяжело, но будем работать.

- Во втором тайме вы выпустили Сосу и рисунок игры изменился…

- Соса – очень неплохое приобретение. Он может сыграть как слева, так и справа, так и в центре. Он – искусный футболист. Недаром Даниэля вызывают в сборную Нигера, хотя у него есть и второе гражданство – Гана. Хорошо, что он, наконец, до нас доехал и усилит наш состав.

- Сегодня "Кривбасс" посвящал игру всем военным Украины. Что вы хотите от себя пожелать нашим защитникам?

- Только победы Украины и крепкого здоровья. Чтобы все вернулись как можно скорее домой живыми. Сегодня также отмечают День матери. Моей мамы со мной давно нет. Позвоните мамам, ведь мама – это тот человек, благодаря которому мы с вами здесь находимся. Всем мамам только самые лучшие пожелания. Для меня это самый родной человек. Моя мама на небе, но, думаю, она меня слышит. Она меня любила и воспитала таким, какой я есть.