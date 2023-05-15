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Тренер Руха: Мы со всеми командами играем с позиции силы

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Виталий Пономарев о поражении от команды Вернидуба

Тренер Руха: Мы со всеми командами играем с позиции силы

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Главный тренер львовского "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал поражение от криворожского "Кривбасса" в рамках 26-го тура УПЛ.

"В целом мы сыграли так, как и планировали. Но на сегодняшний момент мы не можем пока так играть весь матч. Начали неплохо, создали несколько моментов, но потом - провал в конце первого тайма. Во втором тайме все шло к ничейному результату, однако ошибка в защите привела к пенальти, к сожалению, судьбу матча решил этот эпизод.

Мы и дальше боремся за выживание, и будем бороться до конца. Считаю, несмотря ни на что, что наша команда с каждым матчем добавляет в игре. "Кривбасс" – хороший соперник. К тому же видно, что клуб развивается: за последние 2-3 года многое сделано. Потому приятно, что есть такие команды. С таким подходом наш чемпионат может вернуться к тому уровню, на котором он был раньше.

Мы со всеми командами играем с позиции силы, пытаемся давить, использовать прессинг. В первой половине первого тайма у нас игра получалась. Это быстрые переходы из обороны в атаку. Мы специально к "Кривбассу" ничего не готовили, однако знали, что здесь сильные и опытные футболисты, которые всегда могут дать результат. Мы готовились к серьезному поединку.

Мы не можем оптимальным составом сыграть ни одной игры с начала круга: очень много травмированных игроков, также есть футболисты, которые только дебютировали в УПЛ. Для молодых это новое – оказаться в столь сложной ситуации. Однако с другой стороны, это развитие для них. Поэтому, думаю, у нас все будет нормально", – рассказал коуч львовян.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Рух (Львов) Виталий Пономарев
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Источник:
ФК "Кривбас"

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