  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вингер Руха: Лучший легионер в УПЛ? Возможно, это я
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вингер Руха: Лучший легионер в УПЛ? Возможно, это я

Премьер-лига
(1 голосов)

Соломон-Отабор отметил одноклубника и еще двух игроков

Вингер Руха: Лучший легионер в УПЛ? Возможно, это я

Фото: ФК Рух

Новина українською

Левый вингер "Руха" Вив Соломон-Отабор отметил лучших легионеров в чемпионате Украины.

- Кто лучший легионер в Украине?

- Себя можно называть? Ну, тогда, возможно, это я (смеется). Хотел бы отметить классных нападающих – Эдуардо Герреро из "Зари", Лассину Траоре из "Шахтера" и нашего полузащитника из "Руха" Таллеса.

В целом этот сезон хорош для меня, я в составе, забиваю, отдаю голевые передачи. Впрочем, чемпионат входит в решающую фазу, и подводить итоги еще немного рано, - сказал Соломон-Отабор в интервью FanDay.

Отметим, в текущем сезоне вингер провел 25 матчей за "Рух" и отметился двумя забитыми мячами.

Читайте такжеТренер Руха: Мы со всеми командами играем с позиции силы
По теме
yellow-arrow
Колос - Александрия. Анонс и прогноз на матч УПЛ 15.05.2023
yellow-arrow
Тренер Руха: Мы со всеми командами играем с позиции силы
yellow-arrow
Беланов раскритиковал Динамо за коллаж в честь дня рождения клуба
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рух (Львов) Вив Соломон-Отабор
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
FanDay

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде