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Вингер Руха: Лучший легионер в УПЛ? Возможно, это я
Соломон-Отабор отметил одноклубника и еще двух игроков
Фото: ФК Рух
Левый вингер "Руха" Вив Соломон-Отабор отметил лучших легионеров в чемпионате Украины.
- Кто лучший легионер в Украине?
- Себя можно называть? Ну, тогда, возможно, это я (смеется). Хотел бы отметить классных нападающих – Эдуардо Герреро из "Зари", Лассину Траоре из "Шахтера" и нашего полузащитника из "Руха" Таллеса.
В целом этот сезон хорош для меня, я в составе, забиваю, отдаю голевые передачи. Впрочем, чемпионат входит в решающую фазу, и подводить итоги еще немного рано, - сказал Соломон-Отабор в интервью FanDay.
Отметим, в текущем сезоне вингер провел 25 матчей за "Рух" и отметился двумя забитыми мячами.
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