Вингер Руха: Лучший легионер в УПЛ? Возможно, это я

Левый вингер "Руха" Вив Соломон-Отабор отметил лучших легионеров в чемпионате Украины.

- Кто лучший легионер в Украине?

- Себя можно называть? Ну, тогда, возможно, это я (смеется). Хотел бы отметить классных нападающих – Эдуардо Герреро из "Зари", Лассину Траоре из "Шахтера" и нашего полузащитника из "Руха" Таллеса.

В целом этот сезон хорош для меня, я в составе, забиваю, отдаю голевые передачи. Впрочем, чемпионат входит в решающую фазу, и подводить итоги еще немного рано, - сказал Соломон-Отабор в интервью FanDay.

Отметим, в текущем сезоне вингер провел 25 матчей за "Рух" и отметился двумя забитыми мячами.