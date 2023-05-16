Реал едет в Манчестер, будет ли итальянский финал в Лиге Европы? Расписание футбола на 15-21 мая

Мы традиционно собрали для вас список самых интересных матчей, которые следует просмотреть в течение следующей недели – с 15 по 21 мая.

Понедельник, 15 мая

В первый день недели нас ожидает два матча в рамках УПЛ, в частности, с участием претендента на чемпионство, а также важный поединок в АПЛ. Если хотите, чтобы Миколенко остался в высшем дивизионе, нужно болеть за "Ливерпуль" против "Лестера".

"Минай" – "Днепр-1". 13:00. УПЛ. Setanta Sports

"Колос" – "Александрия". 15:00. УПЛ. Setanta Sports

"Лестер" – "Ливерпуль". 22:00. ОПЛ. Setanta Sports

"Бетис" – "Райо Вальекано". 22:00. Ла Лига. MEGOGO

Вторник, 16 мая

По первому матчу у "Милана" шансов нет. Но ведь россонеры играли без Леау, а теперь португалец в строю. Сможет ли он перевернуть все с ног на голову?

"Интер" – "Милан". 22:00. ЛЧ. MEGOGO

Среда, 17 мая

Самый высокий уровень интриги! Однажды сливочным уже удалось закрыть Холанда, но дважды подряд? Нужен подвиг. Впрочем, кому как ни "Реалу" его делать.

"Манчестер Сити" – "Реал". 22:00. ЛЧ. MEGOGO

Четверг, 18 мая

Если вас не интересует Лига Европы и Лига Конференций, следите за очень интересным противостоянием в Англии. Но ведь в ЛЕ есть на что посмотреть – удастся ли "Байеру" и "Севильи" не допустить итальянский финал?

"Ньюкасл" – "Брайтон", 21:30. ОПЛ. Setanta Sports

"Байер" – "Рома". 22:00. ЛЕ. MEGOGO

"Севилья" – "Ювентус". 22:00. ЛЕ. MEGOGO

Пятница, 19 мая

27-й тур УПЛ. "Днепр-1" примет неуступчивый "Колос", а "Шахтер" сыграет с "Вересом". А еще "Ворскла" и "Кривбасс" будут выяснять, кто из них лучше подходит на роль преследователя "Александрии". Из европейских матчей рекомендуем Францию – там встретятся "Лион" и "Монако".

"Днепр-1" – "Колос". 14:00. УПЛ. УНИАН

"Ворскла" – "Кривбасс". 15:00. УПЛ. Setanta Sports

"Шахтер" – "Верес". 17:00. УПЛ. Setanta Sports

"Фрайбург" – "Вольфсбург". 21:30. Бундеслига. Setanta Sports

"Лион" – "Монако". 22:00. Лига 1. MEGOGO

Суббота, 20 мая

И снова испытание для Руслана Ротаня – на этот раз киевским "Динамо". В "Заре" вроде бы все проще – "Ингулец". Ну и продолжит ли радовать своих болельщиков "Черноморец"? К нему приедут гости из Закарпатья.

Англия. Здесь все же ждем Зинченко в игре с "Ноттингемом". А еще вполне может сыграть Забарный против МЮ. Ну и Миколенко нужно выигрывать у "Вулверхэмптона", чтобы остаться в АПЛ. В Германии состоится ключевое сражение – "Баварии" нельзя проигрывать "Лейпцигу". Во Франции команда Малиновского встретится с командой Фонсеки. В Испании Цыганков и его "Жирона" попытаются потопить "Вильярреал", а "Барса" будет праздновать чемпионство в игре с "Реалом Сосьедад".

"Черноморец" – "Минай". 13:00. УПЛ. Setanta Sports

"Заря" – "Ингулец". 14:00. УПЛ. УНИАН

"Александрия" – "Динамо". 15:00. УПЛ. Setanta Sports

"Жирона" – "Вильярреал". 15:00. Ла Лига. MEGOGO

"Борнмут" – МЮ. 17:00. ОПЛ. Setanta Sports

"Вулвергемптон" – "Эвертон". 17:00. ОПЛ. Setanta Sports

"Ноттингем" – "Арсенал". 19:30. ОПЛ. Setanta Sports

"Бавария" – "Лейпциг". 19:30. Бундеслига. Setanta Sports

"Барселона" – "Реал Соседад". 22:00. Ла Лига. MEGOGO

"Марсель" – "Лилль". 22:00. Лига 1. MEGOGO

Воскресенье, 21 мая

День дерби в УПЛ – будет харьковское и львовское. В Англии Мудрик столкнется с "Манчестер Сити". В Испании "Валенсия" примет "Реал", а вечером дерби Севильи. В Италии немотивированный "Наполи" примет "Интер". В Германии возможно у "Боруссии" будет шанс выйти на первое место, если "Бавария" не сможет обыграть "Лейпциг" - дортмундцам нужно будет одолеть "Аугсбург".