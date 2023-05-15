Шахтер внесет пункт в контракты с новичками, который не позволял бы им воспользоваться правилами ФИФА

"Шахтер" хочет обезопасить клуб от правила ФИФА, которое позволяет легионерам во время войны приостанавливать контракты и уезжать в другой чемпионат.

Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин теперь настаивает при подписании контрактов с новичками на прописывании в соглашении пунктов, которые не позволили бы футболистам внезапно покинуть клуб. Об этом пишет The New York Times.

В соглашениях размещают пункты, которые не позволяли бы новым футболистам воспользоваться какими-либо правилами ФИФА, в том числе по расторжению контракта. По словам Палкина, любой игрок, подписывающий контракт сейчас, наверняка понимает обязательства, которые берет на себя.

Палкин ранее заявлял, что "Шахтер" потерял инвестиции в 40 млн евро.