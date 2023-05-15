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Шахтер внесет пункт в контракты с новичками, который не позволял бы им воспользоваться правилами ФИФА

Премьер-лига
(1 голосов)

Донецкий клуб хочет обезопасить себя от правила ФИФА

Шахтер внесет пункт в контракты с новичками, который не позволял бы им воспользоваться правилами ФИФА

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Шахтер" хочет обезопасить клуб от правила ФИФА, которое позволяет легионерам во время войны приостанавливать контракты и уезжать в другой чемпионат.

Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин теперь настаивает при подписании контрактов с новичками на прописывании в соглашении пунктов, которые не позволили бы футболистам внезапно покинуть клуб. Об этом пишет The New York Times.

В соглашениях размещают пункты, которые не позволяли бы новым футболистам воспользоваться какими-либо правилами ФИФА, в том числе по расторжению контракта. По словам Палкина, любой игрок, подписывающий контракт сейчас, наверняка понимает обязательства, которые берет на себя.

Палкин ранее заявлял, что "Шахтер" потерял инвестиции в 40 млн евро.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
The New York Times

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Комментарии (2)
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JudgeDredd (Киев)
15.05.2023 в 12:16
Безглузда ідея. Всі пункти контракту, які протирічать правилам ФІФА, суд визнає такими, що порушують права гравців і не візьме до уваги. Особливо щодо обставин, які виникли внаслідок війни, де мова йде про забезпечення основних прав і свобод людини. Але нехай пробує, на те він і Палкін.
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Romerik (YNWA)
15.05.2023 в 12:45
Так нема питань: обстріли, загострення війни - не граєш до крайнього трансферного вікна і йдеш в нормальну оренду, а не най*буєш клуб зі своїм агентом і новим клубом. Бо фіфа кончені клоуни, яким лінь було нормальний закон розробити
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