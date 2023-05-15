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Колос - Александрия: смотреть онлайн, прямая трансляция матча УПЛ

Премьер-лига
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Последний матч 26-го тура УПЛ в прямом эфире

Колос - Александрия: смотреть онлайн, прямая трансляция матча УПЛ

Фото - УПЛ / Автор невідомий

Новина українською

Вашему вниманию прямая видео трансляция матча Колос – Александрия, которые закрывают 26-й тур УПЛ. От этого поединка зависит, удастся ли кому-то навязать борьбу команде Ротаня за пятое место, которое ведет в Лигу Конференций. Если победит Колосс, то он приблизится на расстояние трех очков.

Начало игры в 15.00. В прямом эфире матч покажет Setanta Sports. Плеер с трансляцией на YouTube будет добавлен перед поединком.

VBET лига. 26-й тур
15 мая. Ковалевка. Стадион "Колос"

"Колос" 15:00 "Александрия"

Арбитр: Роман Блавацкий
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовую трансляцию читайте на UA-Футбол >>>

Трансляция матча
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В статье: ФК Александрия Колос (Ковалевка) смотреть футбол онлайн
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