Колос - Александрия: смотреть онлайн, прямая трансляция матча УПЛ

Вашему вниманию прямая видео трансляция матча Колос – Александрия, которые закрывают 26-й тур УПЛ. От этого поединка зависит, удастся ли кому-то навязать борьбу команде Ротаня за пятое место, которое ведет в Лигу Конференций. Если победит Колосс, то он приблизится на расстояние трех очков.

Начало игры в 15.00. В прямом эфире матч покажет Setanta Sports. Плеер с трансляцией на YouTube будет добавлен перед поединком.

VBET лига. 26-й тур

15 мая. Ковалевка. Стадион "Колос"

"Колос" 15:00 "Александрия"

Арбитр: Роман Блавацкий

Телетрансляция – Setanta Sports

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