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Капич: В матче с Рухом фортуна улыбнулась Кривбассу
Все решил пенальти в конце поединка
Фото: fckryvbas.com
Боснийский полузащитник "Кривбасса" Рифет Капич, автор победного гола в ворота львовского "Руха" (1:0) в 26 туре УПЛ, прокомментировал игру.
- Рифет, поздравляем с важной победой. Как тебе игра?
- Прежде всего, хочу поблагодарить за поддержку болельщиков, которые присутствовали на стадионе, и не только им. Действительно, игра выдалась тяжелой, но мы одержали такую нужную для нас победу. Очень рад, что в концовке нам повезло забить этот гол. Заслуженный гол. По моему мнению, "Рух" также неплохо выглядел и при стечении обстоятельств имел шансы на три очка. Но Фортуна улыбнулась нам.
- Какие были мысли перед выполнением решающего удара? Или сразу решил пробивать по центру?
- В моем предыдущем клубе, "Сараево", была подобная ситуация: я пробивал пенальти на последних минутах, но не забил. После этого эпизода мне пришлось покинуть клуб, ведь руководство приняло решение расторгнуть контракт. Сегодня я был уверен, что забью и благодарю партнеров за доверие. Счастлив, что нам удалось вырвать важные три очка, - рассказал Капич.
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