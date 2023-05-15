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Капич: В матче с Рухом фортуна улыбнулась Кривбассу

Премьер-лига
(2 голосов)

Все решил пенальти в конце поединка

Капич: В матче с Рухом фортуна улыбнулась Кривбассу

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Боснийский полузащитник "Кривбасса" Рифет Капич, автор победного гола в ворота львовского "Руха" (1:0) в 26 туре УПЛ, прокомментировал игру.

- Рифет, поздравляем с важной победой. Как тебе игра?

- Прежде всего, хочу поблагодарить за поддержку болельщиков, которые присутствовали на стадионе, и не только им. Действительно, игра выдалась тяжелой, но мы одержали такую нужную для нас победу. Очень рад, что в концовке нам повезло забить этот гол. Заслуженный гол. По моему мнению, "Рух" также неплохо выглядел и при стечении обстоятельств имел шансы на три очка. Но Фортуна улыбнулась нам.

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- Какие были мысли перед выполнением решающего удара? Или сразу решил пробивать по центру?

- В моем предыдущем клубе, "Сараево", была подобная ситуация: я пробивал пенальти на последних минутах, но не забил. После этого эпизода мне пришлось покинуть клуб, ведь руководство приняло решение расторгнуть контракт. Сегодня я был уверен, что забью и благодарю партнеров за доверие. Счастлив, что нам удалось вырвать важные три очка, - рассказал Капич.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Рух (Львов) Рифет Капич
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Источник:
fckryvbas.com

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