УПЛ. Минай - Днепр-1 0:1. Сквозь зубы

После матча с "Шахтером" Владимир Шаран говорил, что эта команда станет чемпионом УПЛ. Что она – самая сильная в Украине и по уровню игры, и по подбору исполнителей. При этом Минай дал достойный бой фавориту. И по этой логике бой должен был быть и против "Днепра-1" - команды, декларирующей цель бороться с "Шахтером" за самые высокие позиции.

Но просто дать бой – это задача минимум. "Минай" уже давно приучил к тому, что просто неуступчивостью не ограничивается. Он нацеливается на очки. И уже не раз в этом сезоне претенденты на еврокубки теряли здесь зачетные баллы. "Днепр-1" прекрасно понимал пикантность ситуации. Поэтому нагнетать взялся с самого начала, не откладывая вопрос с забитым мячом на второй тайм.

Но планы – это одно дело; другое – реализация этих планов. Много моментов у "Днепра-1" до перерыва не было. "Минай" проигрывал подборы, гораздо меньше владел мячом, часто фолил, но паники у собственных ворот не допускал. Больше всего донимал Бандуру Пихаленок – у него было два дальних удара с игры, один удар – со штрафного.

Взорваться попытался даже Пасич, который, кроме подключения флангом к атакам, в одном из эпизодов решил закончить наступление выстрелом из острого угла. Ну и несколько прострелов, до которых не дотягивались Адамюк, Довбик. Однажды один из игроков "Миная" едва не забил в свои.

В конце тайма хитро после розыгрыша стандарта пробивал Бабенко. Хитро, но слишком слабо. "Минай" на все это ответил несколькими попытками Вишневского прорваться сквозь всю защиту "Днепра-1", одним опасным угловым, дальним ударом, который был заблокирован. Был и забитый мяч, но уже после свитка об офсайде. Преимущество было полностью на стороне "Днепра-1". Игровое преимущество, но не в счете на табло.

45-минутка после перерыва началась с обоюдных атак. Гости чуть не забили после тонко разыгранной комбинации, но Бандура перехватил последнюю передачу Довбика. Ответ "Миная" заключался в дальнем ударе Булезы с прицелом в "девятку" (неточно). Было интересно, выдержат ли закарпатцы темп встречного футбола в течение всего второго тайма?

"Минай" действительно гнул свою линию. Удар Твердохлеба был с претензиями на успех. Но главное – это довольно удачное разрушение атак соперника. "Днепр-1" никак не мог найти подходов, раскрывавших оборону закарпатцев. Не удалось забить даже тогда, когда перед Бандурой наедине остались два игрока "Днепра-1". Все равно был офсайд.

Казалось, что главный свой шанс гости потеряли в районе 75-й минуты, когда Сарапий после подачи углового пробил в штангу. Но нет. Довбик нашел свой момент. Нашел и реализовал, удачно пробив с близкого расстояния после подачи Пихалёнка. До конца матча команды еще успели обменяться голевыми эпизодами, но у одних ворот не успели замкнуть передачу Булезы, а у других голкипер потянул удар Пеглов. Так что счет не изменился.

Очень тяжелая победа "Днепра-1". Но очень ценная. Гонка продолжается. А "Минай" еще раз показал, что имеет зубки и все остальные органы.

УПЛ. 26-й тур. 15.05.2023

Минай. Стадион: "Минай-Арена"

Арбитр в поле - Алексей Деревинский

ФК "Минай" - СК "Днепр-1" 0:1

Гол: Артем Довбик 79

ФК "Минай": Александр Бандура, Богдан Чуев (Михаил Гечев 82), Юрий Кравчук, Андрей Булеза, Егор Твердохлеб, Дмитрий Немчанинов, Сергей Петько (Михаил Шишка 82), Игорь Гончар (Тарас Дмитрук 72), Вадим Витенчук (Юрий Коломоец 87), Олег Вишневский, Валерий Рогозинский (Антон Байдал 87)

СК "Днепр-1": Владислав Рыбак, Владимир Адамюк, Эдуард Сарапий, Артем Довбик, Александр Пихалёнок (Игорь Когут 81), Жоау Пеглов, Руслан Бабенко, Доминго Бланко (Валентин Рубчинский 62), Владимир Танчик (Евгений Подлепенец 63, Хайнер 73), Александр Сваток, Евгений Пасич (Рональд Матаррита 81)

Предупреждения: Игорь Гончар 41, Сергей Петько 46 - Доминго Бланко 31, Владислав Рыбак 90+1